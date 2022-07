Demande élevée du marché des caméras d’action, scénario d’entreprise, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2028

Le Global du marché des caméras d’action devrait atteindre 4372,7 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable de 8,3% au cours de la période de prévision, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Des facteurs clés tels que les progrès rapides dans le secteur de l’électronique grand public, la demande croissante d’appareils intelligents et de gadgets de taille compacte, la portabilité et la polyvalence faciles, l’augmentation du revenu disponible et la popularité croissante des caméras d’action à travers le monde stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Une caméra d’action est un appareil photo numérique qui comprend un objectif grand angle pour capturer la meilleure vue possible avec une résolution de haute qualité. Ces caméras sont généralement montées sur des tableaux de bord de voitures, des guidons de motos, des casques, des vélos ou sur le corps et sont généralement utilisées pour capturer des vidéos et des images réelles d’actions à grande vitesse comme des sports ou des aventures. Il y a eu une augmentation rapide des ventes de caméras d’action avancées dans le secteur des médias et du divertissement en raison du nombre croissant d’événements sportifs et de sports extrêmes en direct. Les caméras d’action sont également utilisées par les influenceurs des médias sociaux, les célébrités pour créer constamment du contenu numérique, des vidéos, des images qui sont publiées sur des sites de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.

L’un des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial des caméras d’action est la pénétration croissante d’Internet et des canaux de médias sociaux pour les activités personnelles et promotionnelles, et la disponibilité de diverses applications telles que sous forme de courts métrages YouTube ou TikTok. De plus, les avancées technologiques en matière d’appareils photo, la disponibilité de caméras d’action étanches, antichocs et connectées au WiFi et la demande croissante d’appareils photo portés sur le corps pour les médias sociaux et les activités récréatives telles que la plongée sous-marine, le surf, le ski et le vélo sont d’autres facteurs clés qui stimulent les revenus du marché mondial. croissance.

Le rapport est une étude de recherche complète du marché mondial des caméras d’action, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Entreprises présentées sur le marché mondial des caméras d’action :

Eastman Kodak Company, Olympus Corporation, Toshiba Corporation, CASIO Computer Co. Ltd., Panasonic Corporation, Sony Corporation, Garmin Ltd., SJCAM Ltd., GoPro Inc. et TomTom International BV.

Emergen Research s’est segmenté sur le marché mondial des caméras d’action en fonction du type de produit, de la résolution, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenu : USD Millions ; 2018-2028)

boîte Type

cube Type

balle

à 360°

perspectives de résolution

Type

2018-2028

Periscope

de

😉

Sports

Urgences

Activités récréatives

Autres

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché des caméras d’action :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Faits saillants de la table des matières (TOC):

aperçu du marché mondial des caméras d’action

Analyse concurrentielle du marché des caméras d’action

Analyse régionale de la production et des revenus

du marché mondial des caméras d’action Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation

basé sur le type analyse des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix

des caméras d’action Analyse basée sur les applications du marché mondial des caméras d’action

Profils des fabricants, coûts de fabrication et analyse en amont et en aval du marché

caméras d’action Prévisions du marché mondial des caméras d’action (2021-2028)

Conclusion de le rapport de recherche

Annexe

