Demande élevée du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, scénario d’entreprise, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2027

Le marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins devrait atteindre une valeur de 3,67 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’objectif de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) des soins de santé est d’identifier et de réduire les déchets et d’aider à la prise de décision en matière de chaîne d’approvisionnement. Il contribue également à la qualité des services offerts. L’émergence de solutions basées sur le cloud alimente également le marché.

L’augmentation des dépenses de santé nécessite une plus grande efficacité dans la prestation des services. La gestion de la chaîne d’approvisionnement des hôpitaux est confrontée à différents enjeux économiques, environnementaux et sociaux. La sensibilisation croissante à la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé a propulsé la demande pour la même chose à travers le monde. D’autre part, le manque de recherche sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé et la nature complexe de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé restreignent le marché.

Un autre facteur déterminant est l’augmentation de la demande pour de meilleurs soins aux patients et des réglementations gouvernementales strictes. Les progrès technologiques, tels que l’Internet des objets (IoT) et le stockage en nuage, ont stimulé la demande de gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé. Étant donné que les objectifs de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas toujours alignés au sein des hôpitaux, le marché peut être fragmenté et inefficace. Les prestataires de gestion de la chaîne d’approvisionnement peuvent préférer utiliser un produit parce qu’ils ont été formés à son utilisation, alors que le but de l’hôpital est de se procurer un produit de qualité qu’il peut se permettre.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Les principaux acteurs sont SAP SE, Oracle, Tecsys Inc., Cardinal Health, Epicor, Infor, Global Healthcare Exchange, McKesson Corporation, Manhattan Associates et Cerner.

Points saillants du rapport

En décembre 2020, Sterling Healthcare Logistics a annoncé l’acquisition d’ABS Vaccines, élargissant ainsi son portefeuille de produits/services. L’acquisition renforcerait la mission de Sterling de fournir une solution innovante qui augmenterait l’efficacité dans le secteur de la santé.

Le logiciel d’approvisionnement permet aux hôpitaux de surveiller le coût des fournitures et des services tout en simplifiant l’ensemble du processus d’approvisionnement au paiement. Ce type de logiciel supprime les tâches fastidieuses tout en réduisant les coûts et en améliorant l’expérience du fournisseur.

Le segment du mode de livraison basé sur le cloud devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le cloud aide à partager et à intégrer des informations provenant de différents emplacements. Il réduit également les coûts d’installation et de maintenance.

Le rapport est une étude d’investigation des développements technologiques et des avancées des produits, ainsi qu’une analyse régionale pour chaque produit et application proposés sur le marché. L’objectif fondamental du rapport est de donner un aperçu du fonctionnement de l’industrie de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé. Il fournit une vision précise et stratégique du marché avec une évaluation approfondie des segments et sous-segments du marché. Il offre une vue panoramique de l’industrie pour offrir une compréhension plus approfondie de l’industrie mondiale.

d'approvisionnement des soins de santé en fonction du composant, du mode de livraison, de l'utilisateur final et de la région comme suit :

Emergen

Research

gestion

segmenté

chaîne

mondialLogiciels Logiciels

achat de capitaux Logiciels

de gestion des transports Logiciels de gestion

des stocks Logiciels de gestion des

entrepôts Logiciels de gestion des

implants Logiciels de gestion des

commandes Logiciels de gestion des

consignations Logiciels de gestion des

tissus

Matériel

Codes-barres et lecteurs de codes-barres

Étiquettes et lecteurs RFID

Autres

Perspectives

du mode de livraison (chiffre d'affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Sur Livraison sur site Livraison

basée sur le cloud

Perspectives pour l'utilisateur final (chiffre d'affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Fabricants

Fournisseurs

Distributeurs

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modes de production et de consommation, l’importation/exportation , le rapport offre/demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché, et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Questions clés

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

