Demande élevée du marché Bio-isobutène, scénario d’entreprise, taille, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2028

Le marché mondial du bio-isobutène devrait atteindre une taille de marché de 34,68 milliards USD avec un TCAC de 3,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La nécessité de réduire l’impact environnemental dû aux émissions de carbone est un facteur clé de la croissance du marché mondial du bio-isobutène. Il est utilisé dans une variété d’applications, y compris l’agriculture et l’industrie pharmaceutique. La sensibilisation et l’utilisation accrues des biocarburants dans le secteur des transports sont un facteur majeur de croissance du marché.

L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de biocarburants contribue également à la croissance du marché. L’accent mis par les gouvernements du monde entier sur la réduction de la pollution et l’encouragement de l’utilisation des biocarburants est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du marché. De plus, les politiques et réglementations gouvernementales visant à encourager et à faciliter l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché contribuent à la croissance du marché.

Le dernier rapport de recherche intitulé « Marché mondial de l’isobutène bio – Prévisions jusqu’en 2028 », implique un examen complet des tendances actuelles et futures du marché mondial de l’isobutène bio. Le rapport rassemble des informations viables sur les acteurs les plus établis de l’industrie, les canaux de vente et de distribution, le spectre régional, la part et la taille de marché estimées et les estimations de revenus sur la période de prévision. L’étude comprend une analyse approfondie de cette sphère d’activité axée sur la rémunération globale du marché sur la période projetée. L’étude comprend également des informations importantes pertinentes pour l’industrie Bio Isobutène, en particulier le scénario COVID-19 actuel.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Gevo, Inc., Global Bioenergies, Butagaz, BASF SE, ExxonMobil, LanzaTech Inc., Songwon Industrial, Butamax Advanced Biofuels, Clariant et INEOS.

Principaux faits saillants du rapport

En février 2021, HCS Group et Gevo ont signé un accord stratégique pour produire du carburant d’aviation durable et des produits chimiques à faible teneur en carbone en Europe.

En février 2019, Global Bioenergies s’est associé à Clariant pour produire des lots d’isobutène à base de paille de blé pouvant être utilisés dans des applications plastiques, carburants, lubrifiants, solvants et cosmétiques.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020 et devrait croître à un rythme considérablement rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué aux énormes investissements dans la recherche et le développement du bio-isobutène dans la région. La présence de grandes entreprises sur le marché de la région est également un facteur moteur de croissance du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du bio-isobutène en fonction du type de produit, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Methyl Tert-butyl Ether (MTBE)

Ethyl Tert-butyl Ether (ETBE)

Application Outlook (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Automobile

Aéronautique

Antioxydants

Pharmaceutique

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial de l’isobutèneIl met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

Le rapport aborde les points clés suivants:

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2021 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché Bio-isobutène

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, portée du pays , informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

