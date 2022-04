Demande du marché mondial des véhicules légers, application, tendances des prix et part de l’entreprise

Ce rapport d’étude de marché comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport. Des estimations au niveau mondial et régional sont proposées par les analystes. Le rapport compile des études de renseignement complètes qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont largement recherchées et analysées dans le rapport pour guider les acteurs du marché afin d’améliorer leur planification commerciale et d’assurer un succès à long terme.

Le marché mondial des véhicules utilitaires légers devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,32 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché mondial des véhicules utilitaires légers fournit des analyses et des informations sur les principaux scénarios de marché actuels et à venir. , ainsi que les opportunités futures et les concurrents.

Certains acteurs bien établis sur le marché des véhicules légers sont :

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des véhicules légers sont Nissan, ISUZU MOTORS LIMITED, BMW AG, Daimler AG, Fiat Chrysler Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, Honda Motor Co., Ltd., Hyundai Motor Company, Tata Motors Limited, SUBARU CORPORATION, TOYOTA MOTOR CORPORATION, ASTON MARTIN, Volkswagen AG, Ferrari SpA, AB Volvo, MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Mazda Motor Corporation, SUBARU CORPORATION parmi certains acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le marché des véhicules légers basé sur le type a été segmenté en voitures particulières, fourgonnettes, VUS et camions. Le segment des voitures particulières détient la plus grande part de marché du marché et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période en raison de l’adoption croissante des voitures particulières par les opérateurs établis dans l’industrie du tourisme.

Sur la base du type de carburant, le marché mondial des véhicules légers a été segmenté en diesel, essence, hybride et électrique. Le segment de l’essence devrait dominer le marché des véhicules légers car les véhicules à essence émettent moins d’émissions de carbone que les véhicules diesel. Cependant, le segment des véhicules électriques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision.

Sur la base de la chaîne cinématique, le marché mondial des véhicules utilitaires légers a été segmenté en FWD (quatre roues motrices), RWD (traction arrière), 4WD (quatre roues motrices) et AWD (toutes roues motrices). les roues). RWD (Rear Wheel Drive) est le plus largement utilisé dans les véhicules légers, en particulier les voitures particulières. Étant donné que la propulsion arrière contribue à améliorer la traction et à équilibrer la voiture, ces caractéristiques sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des véhicules utilitaires légers.

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie) , Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les objectifs de recherche de ce rapport sur le marché mondial des véhicules légers sont:

> Créer des données complètes, factuelles, mises à jour annuellement et financièrement dépendantes sur les performances, les capacités, les objectifs et les systèmes des principales organisations mondiales.

> Introduire la collecte de données concurrente de l’association en fournissant des enquêtes clés, des informations et une compréhension des connaissances.

> Identifiez les derniers événements et procédures utilisés par les principaux acteurs du marché mondial Véhicules légers.

> Distinguer les spécialités leaders du marché à fort potentiel de développement

Plus d’information:

Le rapport se compose de six parties traitant de :

1.) Informations de base ;

2.) Le marché asiatique des véhicules légers ;

3.) Le marché nord-américain des véhicules légers ;

4.) Le marché européen des véhicules légers ;

5.) Entrée sur le marché et faisabilité de l’investissement ;

6.) La conclusion du rapport.

