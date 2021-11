Demande du marché mondial de l’argent mobile, facteurs de croissance, grandes entreprises, dernière tendance à la hausse et prévisions jusqu’en

L’objectif de ce rapport de marché est de fournir une analyse détaillée de l’industrie et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques, analyse stratégiquement les tendances de croissance, les perspectives d’avenir. Le rapport fournit des informations spécifiques et à jour sur les demandes, les préférences, les idées des consommateurs et leurs différents goûts concernant un produit particulier. Le rapport d’étude de marché est une ressource qui fournit des détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie. Ce rapport aide à planifier plus efficacement la stratégie de publicité et de promotion des ventes et aide également à prendre des décisions judicieuses.

Ce rapport combine une analyse globale de l’industrie avec des estimations et des prévisions précises qui offrent des solutions de recherche absolues et apportent une clarté maximale de l’industrie pour la prise de décision stratégique. Les paramètres de marché couverts ici incluent les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les informations et l’innovation. L’analyse concurrentielle effectuée pour cette industrie dans ce rapport couvre le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui aide les entreprises à illustrer leurs stratégies individuelles.

Le marché de l’argent mobile devrait connaître une croissance du marché à un taux de 28,75 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’argent mobile propose une analyse et un aperçu des différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en fournissant leur effet sur la croissance du marché.

Points de vue supplémentaires du rapport :

Analyse des cinq de Porter

Analyse SWOT

Analyse PEST

Analyse de l’attractivité du marché

Analyse de la chaîne de valeur

Faits saillants du rapport

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux.

– L’évaluation détaillée du paysage des fournisseurs et des principales entreprises pour aider à comprendre le niveau de concurrence sur ce marché mondial.

– Les recommandations stratégiques pour les progrès technologiques, les réglementations gouvernementales et l’analyse complète des prix sont mises en évidence.

– Prévisions de marché pour un minimum de 7 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

– Analyse des facteurs d’effet de marché et de leur impact sur les prévisions et prévisions jusqu’à l’année.

– Analyse statistique des principaux acteurs cartographiant les principales tendances communes.

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, diverses tendances de ce marché pour aider à identifier les évolutions du marché.

–Des informations précieuses, les tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques.

Certaines des principales entreprises clés couvertes pour cette recherche sont :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de l’argent mobile sont le groupe Vodafone ; Google; Orange; Pay Pal; MasterCard.; Fiserv, Inc. ; Airtel Afrique ; Alipay ; Réseaux de téléphonie mobile.; Paytm; SAMSUNG ; Visa Inc. ; Paiements mondiaux Inc ; Square, Inc. ; Amazone; Apple Inc.; Western Union Holdings, Inc; Comviva ; T-Mobile USA, INC. ; Obopay ; parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché

Marché mondial de l’argent mobile, par mode de transaction (communication en champ proche (NFC), facturation mobile directe, service de messages courts (SMS), données de service supplémentaires non structurées (USSD), paiement WEB mobile, système de paiement Aadhar Enable (AEPS), UPI, portefeuilles, points de vente (POS), cartes bancaires), nature du paiement (personne à personne, personne à entreprise, entreprise à personne, entreprise à entreprise), service de distribution (Android, iOS, Microsoft, autres), application (virements d’argent, paiements de factures, temps d’antenne Virements et Recharges, Voyages et Billetterie, Marchandises et Coupons), Type de Paiement (Paiements à Distance, Paiements de Proximité), Services Financiers (Mobile Money, Mobile Insurance, Mobile Credit), Vertical (Banque, Finance, Services, Assurance (BFSI) ), éducation, soins de santé, produits pharmaceutiques, chaîne d’approvisionnement et fabrication, services de communication et d’information, vente au détail et biens de consommation,Transport et logistique, médias et divertissement, autres), solution (plateforme d’argent mobile, services), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique , Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Influence du rapport sur le marché de l’argent mobile

Évaluation complète de toutes les opportunités et risques sur le marché de l’argent mobile

Innovations récentes et événements majeurs du marché du Mobile Money

Une étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché de l’argent mobile

Étude concluante sur la courbe de croissance du marché Mobile Money pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché de l’argent mobile

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et du marché vitales frappant le rapport de marché

