Demande du marché du polyester POY (fil partiellement orienté), analyse pour atteindre 25,70 milliards USD d’ici 2027

mondial du polyester POY (fil partiellement orienté) devrait atteindre 25,70 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée aux applications croissantes du polyester POY (fil partiellement orienté) parmi les utilisateurs finaux.

L’utilisation croissante du polyester POY (fil partiellement orienté) dans l’industrie textile devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Les fils en polyester POY (fils partiellement orientés) possèdent une bonne élasticité, une rétention de forme, une résistance aux rides, des performances de lavage et d’usure exceptionnelles, une lavabilité et une longévité, entre autres, et, par conséquent, trouvent une application étendue dans divers types de tissus d’habillement. Il est utilisé pour confectionner des robes à la mode, des vêtements résistants aux intempéries et est un matériau de prédilection pour les vêtements pour enfants.

La demande croissante de l’industrie de la construction devrait stimuler la demande du marché. Le béton renforcé de fibres de polyester (PFRC) est utilisé dans les matériaux de chaussée en béton de ciment. Le polyester POY (fil partiellement orienté) est résistant aux attaques alcalines, et le PFRC trouve une utilisation comme superpositions et dans le béton de qualité chaussée. L’application de fibres peut entraîner une économie de ciment de près de 10,0 %, et avec des cendres volantes, l’économie de ciment peut être portée à environ 35,0 %. Le polyester POY (fil partiellement orienté), en raison de sa propriété non biodégradable, est utilisé dans les travaux routiers en béton de ciment, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement.

Principaux acteurs clés :

Tongkun Group Co. Ltd., Shenghong Corp., Xin Feng Ming Group, Reliance Industries Ltd., Reliance Industries Ltd., William Barnet & Son LLC, Hengli Group, Indorama Ventures Public Company Limited, Polyfibre Industries, Toray Industries Inc. et GreenFiber International SA, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que : Le

fil partiellement orienté (POY) est une sorte de polyester, qui est le polyester primaire Le POY (fil partiellement orienté) est produit par des processus de polymérisation et de filage. Il est principalement utilisé comme matière première clé pour le fil texturé étiré (DTY).

Par matériau, le polyéthylène téréphtalate (PET) détenait une plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 7,7 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de ce grade est due à l’offre de propriétés de haute résistance et de légèreté.

Par application, Tire Cord a contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 7,2 % au cours de la période de prévision. Les tissus de câbles pour pneus trouvent une application en tant que matériaux de renforcement pour les pneus et sont développés pour maintenir la forme structurelle des pneus et supporter le poids de l’automobile, ayant ainsi un impact considérable sur les performances des pneus.

Le marché nord-américain, mené par les États-Unis, détenait la deuxième plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 6,7 % au cours de la période de prévision.

Aperçu du rapport :

Les revenus de l’industrie des matériaux et des produits chimiques ont rapidement augmenté au cours des dernières années. Le marché mondial du polyester POY (fil partiellement orienté) devrait enregistrer une croissance robuste de ses revenus au cours de la période de prévision 2021-2027. La croissance des revenus du marché mondial est fortement influencée par des facteurs tels que la forte demande de matières premières et de produits chimiques dans divers secteurs, notamment l’alimentation et les boissons, la pâte à papier, les produits chimiques et médicaux, la biotechnologie et la pharmacie, ainsi que l’urbanisation rapide et les développements industriels dans le monde entier. En outre, l’augmentation du revenu par habitant, l’augmentation des investissements des organisations publiques et privées et la demande croissante de produits respectueux de l’environnement et durables en raison de la sensibilisation croissante aux émissions de carbone devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel :

Le rapport fournit des détails sur la situation financière, la position mondiale, le contrat de licence, les plans d’expansion commerciale et les portefeuilles de produits de chaque acteur opérant sur le marché. Le marché mondial du polyester POY (fil partiellement orienté) est extrêmement compétitif et comprend divers acteurs clés opérant aux niveaux mondial et régional. Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les investissements en R&D et les lancements de nouveaux produits pour s’implanter solidement sur le marché et élargir leur portefeuille de produits.

Perspectives des matières premières

Polyéthylène téréphtalate

Poly-1, 4-cyclohexylène diméthylène (PCDT)

Autres

Perspectives des canaux de distribution

En ligne

Hors

Perspectives des applications Câbles

pneus

Marchandises mécaniques en caoutchouc

Tissus non tissés

Vêtements

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous proposons une fonctionnalité de personnalisation permettant aux clients d’obtenir un rapport personnalisé. Veuillez nous contacter pour connaître le plan de personnalisation du rapport.

