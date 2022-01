Demande du marché des technologies de reproduction assistée, perspectives et entreprises clés 2028

Ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu complet du « Marché des technologies de reproduction assistée », du point de vue global, offrant une prévision et des statistiques en termes de revenus au cours de la période de prévision. Le rapport couvre une analyse descriptive avec une segmentation détaillée, un historique complet de la recherche et du développement, les dernières nouvelles et les communiqués de presse. En outre, l’étude explique les opportunités futures et un aperçu des principaux acteurs opérant sur le « marché des technologies de reproduction assistée ». Le rapport comprend également des détails décisifs sur le développement du marché et les facteurs restrictifs qui pourraient entraver la croissance du marché dans un avenir proche. Les segmentations du marché sont étudiées spécifiquement pour donner une connaissance approfondie des investissements supplémentaires sur le marché.

La technologie de reproduction assistée est également connue sous le nom de traitement de fertilité utilisé pour effectuer des traitements contre l’infertilité. La procédure implique le retrait des ovules des ovaires de la femme qui sont combinés avec les spermatozoïdes en laboratoire, puis ils retournent dans les ovaires de la femme ou sont donnés à une autre femme. La technologie utilisée pour éluder les problèmes de fertilité tout en préservant la connexion génétique. De plus, la technologie de procréation assistée est également utilisée pour les couples discordants pour certaines maladies transmissibles, par exemple le VIH, afin de réduire le risque d’infection lorsqu’une grossesse est souhaitée.

Entreprises mentionnées : –

Cryobanque californienne

Centre de FIV Bloom

Parallabs

OvaScience

Anecova

Origio

Microm Ltd.

Merck KGaA

Cooper Surgical, Inc

Ferring Pharmaceuticals

Basé sur la technologie, le marché mondial des technologies de reproduction assistée est segmenté en insémination artificielle, fécondation in vitro, maternité de substitution et autres. Sur la base de la procédure, le marché est divisé en donneur frais, non donneur frais, donneur congelé, non donneur congelé et banque d’embryons. Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des technologies de procréation assistée est segmenté en cliniques de fertilité, hôpitaux et autres.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global de la technologie de procréation assistée dans le monde. Ce rapport sur le « marché des technologies de reproduction assistée » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Une segmentation détaillée du marché, sur la base du type et de l’application et une structure descriptive des tendances des segments et sous-segments sont élaborées dans le rapport. Il fournit également la taille du marché et estime une prévision de l’année 2021 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des technologies de reproduction assistée.

Réponses que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision

Facteurs clés qui animent le marché des « Technologies de reproduction assistée »

Les principales tendances du marché accélèrent la croissance du marché des «Technologies de reproduction assistée»

Les défis de la croissance du marché

Profils d’entreprise détaillés du fournisseur clé du marché des «Technologies de reproduction assistée»

Analyse SWOT détaillée de dix entreprises profilées

