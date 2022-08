Demande du marché des substituts de sang artificiel, opportunités de croissance, potentiel du marché, segmentation clé, tendances futures et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les substituts sanguins artificiels identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Avec ce rapport marketing, les entreprises peuvent avoir une idée de l’analyse de fond complète de l’industrie de la santé, qui comprend une évaluation du marché parental. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport de première classe sur le marché des substituts de sang artificiel prend en considération divers segments de l’analyse de marché demandée par les entreprises d’aujourd’hui.

Pour une entreprise prospère, le rapport d’étude de marché sur les substituts sanguins artificiels joue un rôle très important. Les clients peuvent obtenir une analyse approfondie du marché avec ce rapport pour se développer dans cet environnement concurrentiel. Ce rapport de marché ne manquera pas de contribuer à l’amélioration des ventes et à l’amélioration du retour sur investissement (ROI). Les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché aident les entreprises à décider de plusieurs stratégies. Le rapport de marché a été fourni avec l’engagement qui est prometteur et la manière dont il est prévu. En tant que rapport de marché tiers, le rapport sur les substituts sanguins artificiels est plus impartial et fournit donc une meilleure image de ce qui se passe réellement sur le marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des substituts de sang artificiel comprennent :

HEMARINA

Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC

KaloCyte, Inc.,

Agence européenne des médicaments

OPK Biotech LLC

NuvOx Pharma

Prolong Pharmaceuticals, LLC

Boston Therapeutics, Inc

Aurum Biosciences

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché des substituts sanguins artificiels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 30 560,42 mille d’ici 2028. La disponibilité limitée de sang frais et sa courte durée de vie, associées à une demande croissante de transfusion sanguine et à un financement accru pour le développement de substituts sanguins, agissent comme moteurs de la croissance du marché des substituts sanguins artificiels.

Étendue du marché mondial des substituts de sang artificiel et taille du marché

Le marché des substituts de sang artificiel est segmenté en fonction du type de produit, de la source, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des substituts de sang artificiel est segmenté en perfluorocarbone (PFC) et en transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC). Le perfluorocarbone (PFC) est ensuite segmenté en perftoran. Le transport d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC) est ensuite segmenté en oxyglobine et hémopure. En 2021, le segment des transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC) devrait dominer le marché des substituts sanguins artificiels en raison de la demande croissante de substituts sanguins qui élimine le typage sanguin et pallie la pénurie de sang humain.

Sur la base de la source, le marché mondial des substituts de sang artificiel est segmenté en sang humain, sang animal, HB recombinant à base de micro-organismes, polymères synthétiques et cellules souches. En 2021, le segment du sang animal devrait dominer le marché des substituts de sang artificiel en raison de la disponibilité d’une quantité suffisante de source pour produire du sang artificiel.

Sur la base des applications, le marché mondial des substituts de sang artificiel est segmenté en maladies cardiovasculaires, néoplasmes malins, blessures, affections néonatales, transplantation d’organes et affection maternelle. En 2021, le segment des blessures devrait dominer le marché des substituts de sang artificiel en raison de l’incidence croissante des blessures, des accidents de la route et autres et de la forte demande de sang artificiel pour les traiter.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des substituts de sang artificiel est segmenté en hôpitaux et cliniques, banques de sang et autres. En 2021, le segment des hôpitaux et des cliniques devrait dominer le marché des substituts de sang artificiel en raison du nombre croissant de patients atteints de diverses maladies et du besoin croissant de sang.

Marché des substituts sanguins artificiels, par région:

Le marché mondial des substituts de sang artificiel est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts sanguins artificiels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des substituts sanguins artificiels en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et du développement des infrastructures de santé dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ? Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Système de récupération d’énergie au cours de la période de prévision? Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Système de récupération d’énergie? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Système de récupération d’énergie dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché des systèmes de récupération d’énergie? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Par exemple,

En novembre 2020, Hemarina a publié un rapport scientifique sur les propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes du M 101, un transporteur d’oxygène pour le traitement de la parodontite. Cette étude a validé la qualité de la molécule M 101, dérivée de l’hémoglobine de l’arquebuse marine.

En juin 2020, KaloCyte, Inc. a reçu un financement de 300 000 USD du fonds Momentum de l’University System of Maryland (USM) pour développer ErythroMer, un substitut de sang rouge synthétique et bio-inspiré. Ce financement a aidé l’entreprise à développer l’ErythroMer à un rythme beaucoup plus rapide.

En mai 2020, KaloCyte, Inc. a accordé aux National Institutes of Health (NIH) une subvention de phase I de 373 000 USD pour la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises (SBIR). Cette subvention a aidé l’entreprise à faire passer le produit KaloCyte aux tests précliniques d’innocuité et d’efficacité en prévision des traces humaines.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluer les partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos informations aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Table des matières –

1. Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial des substituts de sang artificiel

1.4 Devise et tarification

1.5 Limites

1.6 Marchés couverts

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2.3 Années considérées pour l’étude

2.4 Modèle de validation des données du trépied DBMR

2.5 Entrevues primaires avec des leaders d’opinion clés

2.6 Modélisation multivariée

2.7 Type de courbe de ligne de vie

2.8 Grille de positionnement sur le marché DBMR

2.9 Analyse de la part des fournisseurs

2.1 Grille de couverture des utilisateurs finaux du marché

2.11 Sources secondaires

2.12 Hypothèses

3 Résumé exécutif

4 Aperçu Premium

5 Marché mondial des substituts de sang artificiel: réglementations

6 Marché mondial des substituts de sang artificiel: analyse du pipeline

7 Aperçu du marché

