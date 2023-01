Demande du marché des puits d’eau en Amérique du Nord pour l’analyse des tendances de l’industrie et les prévisions jusqu’en 2027 Le marché des éviers d'eau en Amérique du Nord est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, type, matériau, canal de distribution et utilisateur final sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Le marché nord-américain des éviers à eau devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027 et atteindra 14 368 940 000 USD d’ici 2027. L’adoption croissante de bouteilles d’eau conçues et imprimées de différentes manières dans un certain nombre d’applications commerciales stimule la croissance du marché dans la région.

La demande de lavabos a augmenté car les taux de croissance du PIB dans des pays comme les États-Unis et le Canada sont très élevés et les bâtiments commerciaux sont complétés par le besoin d’un grand nombre de lavabos dans les bâtiments que les entreprises peuvent acheter auprès de distributeurs ou de grossistes. Automatiquement. .

Ce rapport sur le marché des puisards d’eau détaille l’analyse des opportunités en termes de part de marché, de nouveaux développements et d’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et régional, les poches de revenus émergentes, les changements sur le marché de la réglementation de l’eau, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits fournit . , expansion géographique du marché et innovation technologique.

Analyse du marché de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement par pays

Les pays couverts par le rapport sur le marché des éviers à eau sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le marché nord-américain des lavabos domine le marché en raison de la demande accrue de lavabos des hôtels, des restaurants et des maisons.Le prix de l’acier inoxydable est très bas par rapport à d’autres régions et la demande de matériaux de fabrication de lavabos augmente.

La section par pays du rapport sur le marché des puisards d’eau fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des puisards d’eau

Le paysage concurrentiel du marché des éviers d’eau en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, les projets d’essais cliniques, l’analyse de la marque, l’approbation du produit est inclus. . , brevets, largeur et largeur du produit, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de l’entreprise liée au marché nord-américain des puits d’eau.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont American Standard Brand (une filiale de LIXIL Corporation), Moen Incorporated (une filiale de Fortune Brands Home & Security, Inc.), TOTO LTD, Kohler Co., Artisan Manufacturing, Duravit AG et Elkay. Entreprise de fabrication. , Franke Kitchen Systems, LLC, JULIEN INC., Kraus USA., Mountain Plumbing Products, Roca Sanitario, SA, ROHL LLC., Ruvati, Schock GmbH, SCI, Stern-Williams, Vigo Industries, WHITEHAUS COLLECTION, Zuhnë Autre National et Global joueur. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.



Étendue du marché et taille du marché des pompes à eau en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des éviers à eau est segmenté en fonction du type, du matériau, du canal de distribution et de l’utilisateur final. Inter-Segment Growth analyse la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour vous aider à déterminer la différence entre votre application principale et votre marché cible.

En fonction du type, le marché est segmenté en éviers de cuisine et éviers de salle de bain. Dans des pays comme les États-Unis et le Canada, avec des taux de croissance du PIB très élevés et un revenu par habitant en hausse dans ces pays, la demande de vanités a augmenté, ce qui a entraîné une concurrence accrue pour les vanités de salle de bain.

Sur la base des matériaux, le marché est segmenté en acier inoxydable, acrylique, verre, porcelaine (verre porcelaine), argile réfractaire et autres. En Amérique du Nord, l’acier inoxydable domine car la production d’acier dans la région est très élevée.

