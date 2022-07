Demande du marché des prothèses de hanche en céramique, part, croissance, analyse PESTLE, aperçu de l’industrie mondiale, 2028

L’augmentation de la population gériatrique associée à l’ostéoporose et à l’arthrose, l’augmentation de la recherche et du développement sur les prothèses de hanche et la demande croissante de chirurgies mini-invasives devraient propulser la demande de marché des prothèses de hanche en céramique.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des prothèses de hanche en céramique devrait atteindre 3 840,1 millions USD d’ici 2028, en termes de valeur à un TCAC de 6,40 % de 2019 à 2026. Un remplacement de la hanche est une sorte d’intervention chirurgicale dans laquelle l’articulation de la hanche endommagée est remplacée par un implant artificiel. Il est utilisé lorsque la mobilité est réduite et même au repos, la douleur est ressentie. Ceux-ci sont constitués de métal, de plastique ou de céramique. Les applications commerciales des prothèses de hanche en céramique ont fait l’objet d’études et de recherches approfondies ces dernières années. La prothèse de hanche en céramique est largement utilisée dans le traitement de l’ostéoporose, de la polyarthrite rhumatoïde, de l’arthrite septique, de la fracture de la hanche et de la spondylarthrite ankylosante. Selon le National Joint Registry for England, 90 % des arthroplasties totales de la hanche ont été réalisées pour l’arthrose au Royaume-Uni en 2016.

L’augmentation des investissements sur le marché, qui soutient les avancées technologiques, et l’augmentation des dépenses de santé devraient façonner la croissance. du marché des prothèses de hanche en céramique. Le nombre croissant de jeunes personnes souffrant de maladies dégénératives est considéré comme l’application la plus lucrative du marché des prothèses de hanche en céramique ces derniers temps. Les produits de resurfaçage de la hanche en céramique sont l’une des plus grandes avancées du remplacement de la hanche moderne.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont

Medtronic Plc (Irlande), Integra LifeSciences (États-Unis), B. Braun (Allemagne), Spiegelberg GmbH & Co. KG (Allemagne), Sophysa (France), Natus Medical (États-Unis), Dispomedica GmbH ( Allemagne), Delta Surgical Limited (Royaume-Uni), Moller Medical GmbH (Allemagne) et G. Surgiwear Ltd. (Inde).

Obtenez un échantillon du rapport @ https://reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2111

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché , taux de croissance, moteurs et contraintes, situation financière et défis et limites existants du marché des prothèses de hanche en céramique.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

Commandez ce rapport @ https://reportsanddata.com/report-pricing/2111

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

du marché des prothèses de hanche en céramique basée sur les types:

, 2018-2028)

USD

Segmentation

type

par

deMillions USD, 2018 – 2028)

Céramique sur polyéthylène

Céramique sur métal

Céramique sur céramique

Par type de canal de vente (Revenu, Millions USD, 2018 – 2028)

canal Ventes

directes

Par type d’utilisateur final (Revenu, Millions USD , 2018 – 2028)

Cliniques orthopédiques

Hôpitaux

Autres D’

autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

progrès technologiques sur le marché des prothèses de hanche en céramique sur le terrain sont le facteur clé contribuant à la croissance du marché. Conformément à cette stratégie, les principaux acteurs du marché se concentrent sur des partenariats et des collaborations stratégiques pour le développement de produits. Par exemple, en août 2018, Conformis, Inc., une société de technologie médicale basée aux États-Unis, a collaboré avec le JFK Medical Center en Floride pour effectuer les premières chirurgies de remplacement total de la hanche en 3D.

Sur le marché des prothèses de hanche en céramique, la céramique sur polyéthylène (COP) devrait être le segment de type de produit le plus important qui devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période d’étude en raison de l’augmentation mondiale de la population gériatrique couplée à une augmentation de l’os. malformations à travers le monde.

Les implants de hanche en céramique totale devraient devenir le segment à plus forte croissance au cours de la période d’analyse. Cela est dû à leur augmentation des chirurgies mini-invasives.

L’Europe est le deuxième plus grand marché régional avec un TCAC de 6,4 % en 2018, en raison de la sensibilisation croissante aux troubles de dégénérescence osseuse et aux options de traitement associées dans la région, associée à l’incidence croissante des fractures de la hanche.

La région nord-américaine devrait contribuer à la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la croissance croissante de la population gériatrique souffrant d’ostéoporose, d’arthrose associée à l’augmentation des approbations par la FDA américaine pour de nouveaux produits.

Le segment des hôpitaux détient la plus grande part du marché mondial des prothèses de hanche en céramique en 2018 en raison de l’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement. En outre, la mise en œuvre des dernières technologies et la disponibilité de professionnels de la santé qualifiés sous un même toit propulsent davantage la croissance du segment des hôpitaux sur le marché des prothèses de hanche en céramique.

Demander une personnalisation sur le rapport @ https://reportsanddata.com/request-customization-form/2111

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

Parcourir plus de rapports:

Marché du fil de localisation du sein @ https://www.biospace.com/article/breast-localization-wire-market-analysis-2022-2030-increasing-adoption-of-biopsy-procedures-for-diagnosing-breast-abnormalities-and-cancerous-tumors/

Marché du diagnostic hématologique @ https://www.biospace.com/article/hematology-diagnostics-market-size-2022-2030-rising-burden-of-blood-related-disorders-worldwide/

Marché du profilage du cancer et des tumeurs @ Marché

de l’asparaginase @ À

propos Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com