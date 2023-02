Demande du marché des produits jetables Mena et Gcc, stratégies commerciales, analyse future, tendances actuelles et techniques efficaces, prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché Mena And Gcc Disposables Market propose une analyse plus approfondie des tendances récentes et futures du marché. Ce rapport de marché met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Selon ce rapport de marché, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision. Les lecteurs du rapport disposent également d’une analyse géographique approfondie pour fournir une compréhension claire de la croissance régionale du marché. Le document de marché Mena And Gcc Disposables fournit également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions.

Les acteurs du marché peuvent utiliser le rapport d’analyse de marché Mena And Gcc Disposables pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ce rapport d’activité couvre toutes les principales régions et pays pour l’étude des paramètres du marché. L’analyse régionale aidera les acteurs du marché à exploiter des marchés régionaux inexplorés, à préparer des stratégies spécifiques pour les régions cibles et à comparer la croissance de tous les marchés régionaux. Le rapport de marché contient les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché international. Le marché de premier ordre Mena And Gcc Disposables souligne les principaux fabricants, pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Certains des principaux acteurs du marché engagés sur le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG sont Honeywell International Inc., 3M, Moldex-Metric, le groupe uvex, Cardinal Health, Kowa Company, Ltd., SAS Hardware & Safety Equipment, Kimberly-Clark, Winner Medical Co., Ltd., ANSELL LTD., Burtlan Medical, une filiale de Sedar Global, ABNG INTERNATIONAL, Amsino International, Inc., entre autres.

En janvier 2021, Cardinal Health a remporté le prix des meilleurs lieux de travail pour l’égalité LGBTQ par Human Rights Campaign. 1 271 entreprises exceptionnelles ont activement participé à l’enquête CEI 2022. Cela a amélioré l’image de l’entreprise sur le marché mondial

Le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le nouveau rapport de marché contient des données pour les années historiques 2020, l’année de base du calcul est 2021 et la période de prévision est de 2022 à 2029 et devrait atteindre 744 423,39 milliers de dollars d’ici 2029.

Un jetable est un produit conçu pour un usage unique, après quoi il est recyclé ou éliminé comme un déchet solide. Le terme est également parfois utilisé pour des produits pouvant durer plusieurs mois afin de les distinguer des produits similaires qui durent indéfiniment. Les articles médicaux jetables comprennent des matériaux et des dispositifs qui jouent un rôle important dans plusieurs domaines médicaux. Ces produits jetables comprennent généralement des kits chirurgicaux, des blouses, des gants, des masques faciaux et autres. Ces produits jetables gagnent du terrain en raison du nombre croissant d’hôpitaux à travers le monde.

L’augmentation de la demande de produits jetables due à l’apparition de la pandémie de COVID-19 est un moteur important pour le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG. La sensibilisation croissante des travailleurs de la santé à l’hygiène et à la santé devrait propulser la demande de produits jetables, entraînant la croissance du marché. Un autre facteur majeur propulsant la croissance est le nombre croissant d’interventions chirurgicales. La principale contrainte qui devrait avoir un impact négatif sur le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG est la réglementation stricte en matière de recyclage des produits médicaux jetables.

Étendue du marché des produits jetables MENA et GCC et taille du marché

Le marché des produits jetables MENA & GCC est segmenté en quatre segments en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des produits jetables MENA & GCC est classé en packs chirurgicaux, blouses, gants, masques faciaux et autres. En 2022, le segment des masques faciaux devrait dominer le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG en raison de la propagation du COVID-19 et d’autres maladies à propagation rapide dans l’air. De plus, les masques faciaux aident à limiter le volume et la distance parcourue par les gouttelettes expiratoires dispersées lors de la conversation, de la respiration et de la toux, ce qui contribue à augmenter sa demande au cours de la période de prévision.

Sur la base des applications, le marché des produits jetables MENA & GCC est classé en sécurité respiratoire, sécurité infectieuse, procédure chirurgicale et autres. En 2022, le segment de la sécurité infectieuse devrait dominer le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG en raison de la prévalence croissante des infections nosocomiales (HAI) et des affections médicales chroniques. En outre, la propagation de la pandémie de maladie à coronavirus devrait en outre stimuler le marché.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des produits jetables MENA et GCC est classé en hôpitaux, soins de santé à domicile, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, centres de diagnostic, établissements de soins ambulatoires / primaires, etc. En 2022, le segment hospitalier devrait dominer le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19 dans le monde et de la demande croissante de produits jetables tels que les gants utilisés par les professionnels de la santé du monde entier pour les examens et les tests et pour limiter les contacts. et se propager à partir de patients infectés.

Sur la base du canal de distribution, le marché des produits jetables MENA & GCC est classé en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres. En 2022, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des produits jetables de la région MENA et du CCG, car divers établissements de santé et autres lieux nécessitent des cessions à long terme. Par conséquent, ils soumissionnent pour de grands projets aux fabricants de produits jetables.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés : L’étude comprend les principaux développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les partenariats, les collaborations, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a analysé les principales caractéristiques du marché, notamment le prix, les revenus, la capacité, l’offre/la demande, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la part de marché, la consommation, l’import/export, le coût, le TCAC et la marge brute. En outre, le rapport propose également une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché des produits jetables Mena et Gcc comprend les données étudiées et analysées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen de plusieurs outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Quelques points de la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend six chapitres, la portée de la recherche, les principaux fabricants couverts, les segments de marché par type, les segments de marché Mena And Gcc Disposables par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché : Ici, la concurrence sur le marché mondial Mena And Gcc Disposables est analysée par prix, revenus, ventes et part de marché par entreprise, taux de marché, paysage des situations concurrentielles et dernières tendances, fusion, expansion, acquisition et marché actions des plus grandes entreprises.

Profils des fabricants : Ici, les principaux acteurs du marché Mena And Gcc Disposables sont étudiés en fonction de la zone de vente, des produits clés, de la marge brute, des revenus, du prix et de la production.

État du marché et perspectives par région : dans cette section, le rapport traite de la marge brute, des ventes, des revenus, de la production, de la part de marché, du TCAC et de la taille du marché par région. Ici, le marché Mena And Gcc Disposables est analysé en profondeur sur la base de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final: cette section de l’étude de recherche montre comment différents segments d’utilisateurs finaux / d’applications contribuent au marché des articles jetables Mena et Gcc.

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du rapport, les auteurs se sont concentrés sur les prévisions de production et de valeur de production, les prévisions des principaux producteurs et les prévisions de production et de valeur de production par type.

Constatations et conclusion de la recherche : Il s’agit de l’une des dernières sections du rapport où sont présentées les constatations des analystes et la conclusion de l’étude de recherche.

