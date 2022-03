Demande du marché des logiciels de plan d’affaires, taille, part, opportunités de croissance, potentiel du marché, segmentation, tendances et prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2028

Le marché des logiciels de plan d’affaires était évalué à 82 730,3 milliers de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 13 7871,4 milliers de dollars américains d’ici 2027. Le marché des logiciels de plan d’affaires devrait croître à un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision de 2020 pour 2027.

Le marché des logiciels de business plan gagne en importance au fil des ans à travers le monde. Les pays développés et les pays en développement connaissent une croissance significative du nombre de start-ups émergentes avec des entrepreneurs férus de technologie. La demande de logiciels de business plan est maximale parmi les nouveaux entrepreneurs des pays développés ; Cependant, les entrepreneurs émergents sont de plus en plus conscients des avantages du logiciel de plan d’affaires basé sur un logiciel. Cela catalyse la croissance du marché des logiciels de business plan. Le logiciel de plan d’affaires disponible sur le marché est également utilisé par plusieurs cabinets de conseil qui offrent des services de planification d’entreprise. Ces cabinets de conseil rencontrent chaque année un grand nombre d’entrepreneurs à la recherche de plans d’affaires solides dans tous les secteurs. En ce qui concerne l’augmentation de la demande de plans d’affaires provenant de secteurs industriels diversifiés, les consultants optent pour des plans basés sur des logiciels qui les facilitent avec un large éventail d’échantillons de plans d’affaires. Cela les aide à gagner une énorme clientèle et à payer le montant de l’abonnement. Ce facteur propulse la croissance du marché des logiciels de business plan.

Marché des logiciels de plan d’affaires – Profils d’entreprise

Atlas Business Solutions, Inc.

enloop, Inc.

Palo Alto Software, Inc.

PlanGuru, LLC

Simpleplanning

Startups.com LLC

StratPad Inc.

Tarkenton.com

The Business Plan Shop Ltd.

UpMetrics

Bien qu’il existe divers points de vue sur les dommages que le COVID-19 peut causer, il n’en reste pas moins que le COVID-19 se propage dans le monde entier. De nouveaux cas augmentent dans des endroits tels que les États-Unis, le Canada, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon, parmi plusieurs autres pays. Bien que les impacts sur diverses entreprises soient bien connus, le secteur de la technologie est également confronté à la plus grande perturbation de la mémoire récente

Le marché mondial des logiciels de plan d’affaires est segmenté en fonction de paramètres tels que la plate-forme, le type de déploiement, le type d’abonnement et la géographie. Sur la base de la plate-forme, le marché a été classé comme iOS, Windows et autres. Le segment de type de déploiement a été divisé en sur site et dans le cloud. Le segment de type d’abonnement est classé comme unique, mensuel et annuel. Géographiquement, le logiciel de plan d’affaires est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Les acteurs opérant sur le marché Logiciel de business plan se concentrent sur des stratégies, telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits, pour maintenir leurs positions sur le marché Logiciel de business plan. Voici quelques développements d’acteurs clés du marché Logiciel de plan d’affaires :

En février 2019, Upmetrics Business Planner est là pour vous aider. Cette plate-forme tout-en-un simplifiée permet aux clients de créer des plans d’affaires personnalisés, d’ébaucher des projections financières et bien plus encore – et en ce moment, un abonnement à vie est disponible rapidement et facilement pour plus de 95 % de réduction à seulement 24,99 $.

Marché des logiciels de plan d’affaires – par déploiement

Cloud sur site

Marché des logiciels de plan d’affaires – par plate-forme

Windows

iOS

Autres

Marché des logiciels de plan d’affaires – par type d’abonnement

Ponctuel

Mensuel

Annuel

Marché des logiciels de plan d’affaires – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Russie Royaume-

Uni

Italie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Japon

Australie

Reste APAC

MEA

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste MEA

SAM

Brésil

Argentine

Reste SAM

