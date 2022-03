Demande du marché des filtres à air durables, croissance, tendance, opportunités commerciales, fabricants et méthodologie de recherche d’ici 2028

Le marché des filtres à air durables devrait atteindre une taille de marché de 28,25 milliards d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision, selon dernière analyse par Emergen Research. La croissance régulière des revenus prévue peut être attribuée aux progrès technologiques dans les filtres à air, à l’industrialisation et à l’urbanisation croissantes, et aux normes et réglementations de plus en plus strictes concernant les émissions de carbone et la pollution de l’air, ainsi que les niveaux de qualité de l’air et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail et dans les industries, ce qui est stimuler la demande de filtres à air durables.

Le segment industriel a représenté la part de revenus la plus élevée en raison de la demande croissante de filtres à air durables pour une application dans les installations de fabrication. Des filtres à air durables plus avancés sont utilisés pour filtrer les particules de poussière fine et les contaminants dans les installations de fabrication afin de minimiser le risque de contamination microbiologique et les risques pour la santé. Les entreprises de filtres à air investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour introduire des filtres à air plus avancés et durables avec des facteurs majeurs tels que la valeur de rapport d’efficacité minimale (MERV Rating), la capacité de rétention de la poussière (DHC), la qualité des médias, la chute de pression moyenne et la résistance à flux d’air. Ces facteurs sont cruciaux pour assurer la durabilité des filtres à air.

Le dernier document d’Emergen Research, intitulé « Marché mondial des filtres à air durables – Prévisions jusqu’en 2028 », est l’un des rapports de marché les plus recherchés impliquant une analyse approfondie du marché mondial des filtres à air durables. Les auteurs du rapport ont fourni les détails nécessaires sur les dernières tendances du marché des filtres à air durables et les paramètres cruciaux ayant un impact sur la croissance du marché à court et à long terme. Sa vue panoramique de l’industrie des filtres à air durables comporte des informations utiles sur la taille estimée du marché des filtres à air durables, la part des revenus et les réseaux de vente et de distribution. Ces informations utiles sur le marché ne manqueront pas d’aider les lecteurs à décrire les principaux résultats de cette industrie dans un proche avenir. Ceux-ci visent en outre à aider les entreprises impliquées dans ce secteur à prendre des décisions éclairées et à formuler des plans d’affaires lucratifs. Les principaux destinataires de ce rapport incluent certains des capital-risqueurs de renommée mondiale. Le rapport offre à ces personnes une description vivante du spectre concurrentiel du marché mondial des filtres à air durables.

En outre, le rapport fournit une analyse complète de l’impact de la crise du COVID-19 sur le marché. Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché des filtres à air durables dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché des filtres à air durables dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché des filtres à air durables est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Filtres à air durables.

Quelques points saillants du rapport

En 2018, la société allemande de solutions de filtration, Mann+Hummel, a acquis Hardy Filtration, qui est une société de filtration d’air basée au Canada pour se développer son empreinte mondiale et ses capacités de fabrication.

En janvier 2020, la société japonaise d’électronique Sharp a exprimé son intérêt à développer son activité de purificateurs d’air en Inde pour répondre à la demande croissante dans les espaces grand public et B2B.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation croissantes. Des entreprises de pays comme le Japon, l’Inde et la Chine développent continuellement des filtres à air durables plus avancés et des dispositifs connexes pour atteindre de meilleurs niveaux de qualité de l’air.

Les principaux acteurs du marché des filtres à air durables sont Donaldson Company, Inc., American Air Filter Company, Inc., Absolent Group, Camfil Group, Cummins Inc., Fruedenberg SE, Nippon Muki Co. LTD., MANN+HUMMEL, Koch Filter, NORDIC AIR FILTRATION et Purafil Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des filtres à air durables en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD milliards ; 2021-2028) Filtres Filtres manches Filtres à air en carbone Filtres en fibre Autres



ULPA / plissés HEPA à



Filtres Amérique du Nord Unis Canada Europe Royaume-Uni Allemagne France Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



