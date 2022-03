Demande du marché des équipements de réseau d’entreprise et analyse concurrentielle par les principaux fabricants Juniper Networks, Palo Alto Networks, Riverbed Technology

La dernière étude publiée par The Insight Partners sur l’ étude de marché mondiale sur les équipements de réseau d’entreprise avec plus de 150 tableaux de données de marché et les chiffres répartis sur les pages sont faciles à comprendre. maximisez vos profits.Le marché des équipements de réseau d’entreprise est prévu jusqu’en 2028*

Bref aperçu de l'équipement de réseau d'entreprise :

Les transformations numériques ont créé un changement de paradigme dans les modèles commerciaux de l’organisation. Les exigences croissantes de productivité et d’efficacité ont conduit les organisations à adopter la révolution numérique et, par conséquent, la dépendance à l’égard des ordinateurs, des stockages et des réseaux augmente. Un réseau d’entreprise constitue l’épine dorsale de communication de l’entreprise où chaque département est interconnecté au sein de l’organisation à des fins variées. Ces réseaux facilitent les communications, la compréhension des données ainsi que l’accessibilité des données à toute personne de l’organisation à un moment donné.

Les déploiements rapides du cloud computing devraient être l’un des principaux moteurs du marché des équipements de réseau d’entreprise. Le manque de sensibilisation à la technologie associé à un personnel humain non qualifié pose un défi à la croissance du marché des équipements de réseau d’entreprise. L’évolution de l’infrastructure Internet et du réseau basé sur le cloud offre de nouvelles opportunités aux acteurs opérant sur le marché des équipements de réseau d’entreprise.

Arista Networks, Aruba Networks, Cisco Systems, Inc., Dell EMC et Extreme Networks. Aussi, Huawei Technologies Co. Ltd., Juniper Networks, Palo Alto Networks, Riverbed Technology, Inc. et VMWare Corporation

Les segments intitulés et la répartition des données du marché sont éclairés ci-dessous:

Marché des équipements de réseau d’entreprise par type d’

équipement WLAN, commutateur Ethernet, routeurs d’entreprise et équipement de sécurité réseau

Marché des équipements de réseau d’entreprise par utilisation

finale BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, automobile et gouvernement et services publics

La région comprend: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Objectifs de recherche:

Étudier et analyser la taille du marché mondial des équipements de réseau d’entreprise par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2020 à 2028 et prévisions jusqu’en 2028.

Comprendre la structure du marché des équipements de réseau d’entreprise en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial des équipements de réseau d’entreprise, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le marché des équipements de réseau d’entreprise en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché pour mieux comprendre.



Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des équipements de réseau d’entreprise :

PRÉSENTATION

1.1. PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

1.2. DIRECTIVES POUR LE RAPPORT DE RECHERCHE DES PARTENAIRES INSIGHT

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ POINTS CLÉS À RETENIR MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE PAYSAGE DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU D’ENTREPRISE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME

4.3. ANALYSE DES NUISIBLES MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU D’ENTREPRISE – DYNAMIQUE CLÉ DE L’INDUSTRIE

5.1. FACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

5.2. CONTRAINTES CLÉS DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS CLÉS DU MARCHÉ

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES MOTEURS, DES RETENUES ET DE L’INFLUENCE ATTENDUE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU D’ENTREPRISE – ANALYSE DU MARCHÉ GLOBAL

