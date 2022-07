Demande du marché des encres d’impression à base d’eau liquide | DIC CORPORATION, Flint Grp, TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD

Le marché des encres d’impression à base d’eau liquide devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait atteindre 3 261,933 millions USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 3,0 % dans les prévisions mentionnées. période ci-dessus.

Les encres d’impression sont formulées pour transférer et reproduire une image à partir d’une surface d’impression. Ils distribuent le message, offrent une protection et garantissent une image décorative au substrat. Les encres d’impression liquides à base d’eau ont soit les pigments soit les colorants dans une suspension colloïdale dans un solvant, le solvant étant de l’eau. De plus, les encres consistent en des diffusions de solutions de colorants et de colorants insolubles dans une peinture ou un véhicule. Ceux-ci sont largement utilisés dans diverses applications telles que l’industrie, la construction et la fabrication.

Portée du marché mondial des encres d’impression à base d’eau liquide et taille du marché

Le marché des encres d’impression liquides à base d’eau est segmenté en fonction du type, du substrat et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des encres d’impression liquides à base d’eau est segmenté en encres de flexographie et en encres de gravure.

Sur la base du substrat, le marché des encres d’impression liquides à base d’eau est segmenté en films et papier et carton .

Le marché des encres d’impression liquides à base d’eau est également segmenté en fonction de l’application dans l’industrie, la construction et la fabrication.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Encres d’impression à base d’eau liquide

Le paysage concurrentiel du marché des encres d’impression à base d’eau liquide fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des encres d’impression liquides à base d’eau.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des encres d’impression à base d’eau liquide sont DIC CORPORATION, Flint Grp, TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD., Sakata Inx (India) Private Limited., Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, Hubergroup India Private Limited, T&K TOKA Corporation., Altana, TOKYO PRINTING INK MFG CO., LTD., Wikoff Color Corporation, Royal Dutch Printing Ink Factories Van Son, Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co., Ltd., Zeller+Gmelin, Sun Chemical , Alden & Ott Printing Inks Co, Gardiner Colors Limited, MALLARD INK CO AND OFFSET BLANKET CO, INC., INX International Ink Co., INKNOVATORS et Avreon Chemicals India Private Limited, entre autres.

