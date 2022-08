Demande du marché des dispositifs d’administration de médicaments connectés, tendances futures et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des dispositifs de distribution de médicaments connectés est un rapport d’étude de marché détaillé qui sert à plusieurs fins et donne à l’entreprise un avantage concurrentiel. Pour se démarquer de la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très importante. Ce rapport de marché présente les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2028 pour le marché. En outre, les profils d’entreprises systémiques couverts dans le rapport à grande échelle sur les dispositifs d’administration de médicaments connectés expliquent également les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions en cours par les nombreux acteurs et marques clés du marché.

L’analyse et les estimations effectuées via le vaste document d’étude de marché sur les dispositifs d’administration de médicaments connectés aident à se faire une idée des lancements de produits, des futurs produits, des coentreprises, de la stratégie marketing, des développements, des fusions et des accusations et de leurs effets sur les ventes, le marketing. , les promotions, les revenus, les valeurs d’importation, d’exportation et de CAGR. Le rapport aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Un excellent rapport sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments connectés présente les nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

BD

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Propeller Health

BioCorp

Antares Pharma

Novartis AG

3M

Sulzer Ltd

Gerresheimer AG

Sanofi

Johnson & Johnson Services, Inc

Bayer AG

GlaxoSmithKline plc

Novosanis

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché des dispositifs d’administration de médicaments connectés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 928,38 millions USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 16,69% ​​au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Les dispositifs d’administration de médicaments connectés sont les types de machines qui sont utilisées pour administrer divers agents médicinaux dans le corps du patient afin de fournir un traitement médical et de surveiller le comportement du patient. Ces dispositifs sont utilisés pour réduire la non-adhésion des patients aux prescriptions médicales et pour offrir un meilleur service de santé.

La demande croissante de dispositifs d’administration de médicaments connectés dans diverses industries d’utilisation finale telles que les soins à domicile et les hôpitaux fait partie des facteurs importants qui intensifient la croissance et la demande du marché des dispositifs d’administration de médicaments connectés. En outre, la portée croissante de son application dans le secteur de la santé ainsi que l’utilisation croissante de l’auto-administration de médicaments via un dispositif d’administration de médicaments connecté et l’incursion de la technologie de l’intelligence artificielle et de l’analyse des mégadonnées contribuent également à la croissance du marché mondial au cours des prévisions. période de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial des dispositifs de distribution de médicaments connectés et taille du marché

Le marché des dispositifs connectés d’administration de médicaments est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs d’administration de médicaments connectés est segmenté en capteurs connectés, capteurs d’inhalateur connectés, capteurs d’injection connectés, dispositifs connectés intégrés, dispositifs d’inhalation intégrés et dispositifs d’injection intégrés.

Basé sur la technologie, le marché des dispositifs d’administration de médicaments connectés est segmenté en communication en champ proche (NFC), Bluetooth et autres. Autre est en outre segmenté en réseau cellulaire et réseau étendu à faible puissance.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des dispositifs d’administration de médicaments connectés est segmenté en prestataires de soins de santé, soins à domicile et hôpitaux.

Marché des dispositifs de distribution de médicaments connectés, par région:

Le marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments connectés est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs connectés de distribution de médicaments sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs connectés d’administration de médicaments en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et des infrastructures de santé développées dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières –

1. Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial des dispositifs d’administration de médicaments connectés

1.4 Devise et tarification

1.5 Limites

1.6 Marchés couverts

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2.3 Années considérées pour l’étude

2.4 Modèle de validation des données du trépied DBMR

2.5 Entrevues primaires avec des leaders d’opinion clés

2.6 Modélisation multivariée

2.7 Type de courbe de ligne de vie

2.8 Grille de positionnement sur le marché DBMR

2.9 Analyse de la part des fournisseurs

2.1 Grille de couverture des utilisateurs finaux du marché

2.11 Sources secondaires

2.12 Hypothèses

3 Résumé exécutif

4 Aperçu Premium

5 Marché mondial des dispositifs de distribution de médicaments connectés: réglementations

6 Marché mondial des Dispositifs d’administration de médicaments connectés : analyse du pipeline

7 Aperçu du marché

