Demande du marché des diagnostics in vitro, croissance, tendance, opportunités commerciales, fabricants et méthodologie de recherche d’ici 2028

du vitro 2028 à la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché du diagnostic in vitro est due à l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement en génomique et en protéomique, et à la prévalence croissante des maladies ciblées.

L’étude sur le marché mondial des diagnostics in vitro est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché Diagnostic in vitro a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie du diagnostic in vitro. Le rapport comprend une analyse d’impact approfondie de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale de Diagnostic in vitro.

Le rapport sur le marché mondial des diagnostics in vitro fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, leur réseau de vente et leur canal de distribution, leur situation financière et leur position sur le marché. . Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Les principaux concurrents du marché du diagnostic in vitro présentés dans le rapport sont :

Siemens Healthineers, Roche Diagnostics, Danaher Corporation, bioMérieux, Abbott Laboratories, DiaSorin, Thermo Fisher Scientific, Inc., Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN et Sysmex Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du diagnostic in vitro en fonction du produit, des dispositifs, de l’application, de la technique, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Réactifs et kits

o Instruments

Instruments entièrement automatisés Instruments semi-automatisés

o Logiciel de gestion de données

o Prestations

Perspectives des appareils (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Dispositifs DIV réutilisables

o Dispositifs DIV jetables

Perspectives des applications (revenus, milliards de dollars USD ; 2018-2028)

o Cancer

o Maladies infectieuses

o Diabète

ou Maladie gastro-intestinale

o Maladies auto-immunes

o Maladie cardiaque

o Dépistage des drogues/Pharmacogénomique

o VIH/SIDA

o Maladie néphrologique

o Autres

Perspectives techniques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Immunodosage

Dosage d’immunosorbant lié à une enzyme Immunodosages par chimiluminescence Immunoessais par fluorescence Immunodosages colorimétriques Radioimmunodosage Test rapide Western blot Enzyme-Linked Immunospot Assay

o Chimie clinique

Panel métabolique de base Panneau d’électrolyte Panneau Foie Profil lipidique Profil rénal Panneau de fonction thyroïdienne Essais chimiques spécialisés

o Diagnostic moléculaire

Réaction en chaîne par polymérase Technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques Micropuce Hybridation Séquençage d’ADN et séquençage de nouvelle génération Autres technologies de diagnostic moléculaire

o Microbiologie

o Hématologie

o Coagulation et hémostase

o d’urine

Analyse Autres technologies DIV

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Hôpitaux & Cliniques

o Laboratoires de diagnostic

o Paramètres de soins à domicile

o Autres

analyses régionales du marché Diagnostic in vitro:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché du diagnostic in vitro est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des éléments vitaux aspect du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale de Diagnostic in vitro.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part de marché du diagnostic in vitro pour la période projetée de 2020-2027

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial du diagnostic in vitro

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

