Demande du marché des cellules souches, part, croissance, analyse PESTLE, aperçu de l’industrie mondiale, 2028

Increasing investment to accelerate stem cell research, the rapid adoption of stem cell therapies for the treatment of chronic and neurodegenerative disorders, and the growing number of clinical trials around the world are key factors that are expected to drive the growth of the market.

The size of the global stem cell marketis expected to reach USD 19.13 billion in 2028 at a CAGR of 8.4% during the forecast period, according to the latest report from Reports and Data. The growing adoption of stem cell therapies to treat chronic and rare diseases, the growing number of clinical trials for regenerative medicine worldwide, and rapid advances in stem cell research are key factors that are expected to drive the market revenue growth over the forecast period. In addition, increasing investments from major pharmaceutical and biotechnology companies, advancements in regenerative medicine, and development of advanced gene editing and tissue engineering techniques are also expected to contribute to the market revenue growth at the time.

Stem cells are unspecialized cells that have the ability to develop into different types of cells such as liver cells, muscle cells, and brain cells, among others. Stem cells have a remarkable capacity for self-renewal in an undifferentiated state and can differentiate into different cell types with specific functions under appropriate triggers. Stem cells have played a major role in regenerative medicine, with increasing attention on stem cells of human origin such as adult stem cells, somatic stem cells, and embryonic stem cells. These cells can be used to regenerate cells, human organs and tissues and have the ability to restore normal function after debilitating illness or injury. During embryonic development, stem cells can form cells of all three germ layers – mesoderm, endoderm and ectoderm. They play a crucial role in the body’s repair system and the normal renewal of regenerative organs such as skin and blood, which has enhanced their importance in medical therapies for the treatment of various degenerative diseases.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales sociétés opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

Celgene Corporation, Virgin Health Bank, ReNeuron Group plc, Biovault Family, Mesoblast Ltd, Precious Cells International Ltd, Caladrius, Opexa Therapeutics, Inc., Neuralstem, Inc. et Pluristem. .

Le marché des cellules souches prend en compte les principaux emplacements géographiques tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur la croissance du marché , taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Product Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Cellules souches adultes Cellules souches neuronales Cellules souches mésenchymateuses Cellules souches hématopoïétiques Cellules souches du cordon ombilical Cellules souches dérivées de Cellules souches dentaires Cellules adipeuses dédifférenciées (DFAT) Autres Cellules souches dérivées Cellules

souches embryonnaires humaines Cellules

IPS

Très petites cellules souches embryonnaires similaires

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Acquisition de cellules Sang de cordon ombilical moelle osseuse Aphérèse

Production de Clonage thérapeutique Culture cellulaire Fécondation in vitro Isolement

Cryoconservation

Expansion et Sous-culture

Perspectives de la thérapie (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Thérapie par cellules souches allogéniques

de la thérapie par cellules souches autologues

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Médecine régénérative Orthopédie Neurologie Hématologie Cellules souches Blessures des tissus mous Infarctus cardiovasculaire et myocardique -Oncologie Diabète Troubles hépatiques Autres

Découverte et développement de médicaments

Régions clés A analysés dans le rapport incluent :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA



En outre, il s’agit d’informations sur le segment individuel du marché des cellules souches en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment des cellules souches embryonnaires humaines devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des cellules souches embryonnaires humaines en médecine régénérative, de l’application croissante des ESC dans la découverte et le développement de médicaments et de l’utilisation croissante des ESC pour évaluer la toxicité et l’activité biologique des composés à petites molécules.

Le segment de la cryoconservation devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante pour la cryoconservation des cellules souches, de la disponibilité de préparations cellulaires de qualité constante et de la capacité croissante de la cryoconservation à offrir un stockage sûr et stable pour prévenir les dommages métaboliques aux cellules.

Le segment de la thérapie par cellules souches allogéniques devrait représenter une part de revenus considérablement importante au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de la greffe de cellules souches allogéniques pour traiter les troubles hématologiques, les cancers du sang et les troubles immunitaires.

La médecine régénérative devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision, en raison des progrès rapides de la médecine régénérative, de l’accent accru mis sur l’expansion du potentiel thérapeutique pour traiter les troubles neurodégénératifs tels que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, et de la préférence croissante pour la médecine régénérative comme alternative viable à thérapeutiques conventionnelles à base de médicaments.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements pour stimuler la recherche sur les cellules souches, de l’adoption rapide de thérapies à base de cellules souches pour traiter les maladies chroniques, du nombre croissant d’essais cliniques et de la présence d’acteurs clés du marché dans la région. .

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

