Demande du marché des capteurs d’image CMOS, segmentation, tendances récentes, stratégies et principaux acteurs

Marché mondial des capteurs d’image CMOS par technologie (capteur d’image CMOS éclairé par l’avant (FSI) et capteur d’image CMOS rétroéclairé (BSI)), par application (mobile et informatique, industriel/aérospatial/défense, automobile, médical, sécurité et surveillance, et autres), et par région (Amériques, Asie-Pacifique et EMEA) – Prévisions jusqu’en 2025

Le rapport d’étude de marché de Reportocean prévoit que le marché mondial des capteurs d’image CMOS augmentera à un TCAC de plus de 8,4 % au cours de la période de prévision 2019-2025.

Ce rapport d’étude de marché comprend une segmentation détaillée du marché mondial des capteurs d’image CMOS par technologie (capteur d’image CMOS éclairé par l’avant (FSI) et capteur d’image CMOS éclairé par l’arrière (BSI)), par application (mobile et informatique, industriel/aérospatial /Défense, Automobile, Médical, Sécurité & Surveillance, et Autres) et par région (Amériques, Asie-Pacifique et EMEA). Le rapport d’étude de marché identifie Sony, Samsung, OmniVision et ON Semiconductor comme les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des capteurs d’image CMOS.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=CMOS-Image-Sensor-Market-IR376

Présentation : marché mondial des capteurs d’image CMOS

Le rapport d’étude de marché de Reportocean prévoit que le marché mondial des capteurs d’image CMOS augmentera à un TCAC de plus de 8,4 % au cours de la période de prévision 2019-2025. Les capteurs d’image CMOS sont devenus l’œil numérique des systèmes intelligents basés sur la vision. Le marché des capteurs d’image est influencé par divers facteurs, notamment :

(1) Adoption croissante des smartphones avec un système à double et triple caméra

(2) Potentiel croissant des applications ADAS basées sur la vision

(3) Transition en cours vers des solutions de vidéosurveillance intelligentes

La détection basée sur l’image est devenue le composant clé de la source de données pour de nombreuses applications et le besoin de données basées sur l’image se développe dans tous les secteurs. La part de marché des capteurs d’image pour les applications automobiles gagne certainement en parts de marché en raison de l’adoption croissante d’un système avancé d’assistance à la conduite basé sur un capteur d’image et de l’intérêt croissant pour la commercialisation de véhicules autonomes. Certaines des applications clés où le capteur d’image est utilisé dans les automobiles incluent la surveillance de l’état du conducteur, la vision nocturne, la détection d’objets, l’assistance au stationnement, l’assistance au changement de voie, etc. Par exemple, des caméras basées sur des capteurs CMOS à plage dynamique élevée sont utilisées pour identifier les véhicules en cas de brouillard et identifier les véhicules/objets malgré l’éblouissement dû aux phares.

Sony domine le marché mondial des capteurs d’image CMOS en 2018 en raison de sa position de leader établie dans le segment des produits de téléphonie mobile. Jusqu’en 2016, la portée majeure du marché des capteurs d’image CMOS était principalement limitée aux applications pour smartphones. Actuellement, le scénario est en train de changer en raison de l’augmentation des cas d’utilisation du capteur d’image CMOS pour des applications telles que l’automobile, la surveillance AR/VR et autres. En conséquence, les acteurs émergents se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché avec une technologie différenciée et une innovation produit dédiée à des applications spécifiques.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=CMOS-Image-Sensor-Market-IR376

De plus, la transformation du paysage des solutions d’assistance à la conduite augmente le potentiel du marché mondial des capteurs d’image CMOS. Les fabricants de capteurs d’image se concentrent de plus en plus sur le développement d’une gamme de produits de capteurs d’image de qualité automobile dotés de fonctionnalités avancées telles que la technologie à double gain de conversion (DCG), la capture de mouvement sans artefact, l’atténuation du scintillement des LED (LFM), etc.

Segmentation du marché : marché mondial des capteurs d’image CMOS

Le marché mondial des capteurs d’image CMOS est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de la région. Sur la base de la technologie, le marché mondial des capteurs d’image CMOS est segmenté en capteurs CMOS éclairés par l’avant (FSI) et rétroéclairés (BSI). Le capteur d’image CMOS rétroéclairé (BSI) était le segment dominant en 2018 et devrait le rester tout au long de la période de prévision. La croissance de ce segment est principalement attribuée à ses performances supérieures dans des conditions de faible luminosité. Le segment BSI devrait être le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision 2019-2025.

Basé sur l’application, le marché mondial des capteurs d’image CMOS est segmenté en mobile et informatique, industriel/aérospatial/défense, automobile, médical, sécurité et surveillance, et autres. Le segment mobile et informatique était le segment dominant, représentait plus de 75 % de la part de marché en 2018 et devrait rester dominant tout au long de la période de prévision. Cela est principalement dû à l’adoption croissante des smartphones avec trois/quatre caméras et les équipementiers se concentrent de plus en plus sur le renforcement de l’attrait des produits en introduisant des combinés mobiles dotés de la technologie de détection 3D.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=CMOS-Image-Sensor-Market-IR376

Perspectives régionales: marché mondial des capteurs d’image CMOS

Au niveau régional, le marché mondial des capteurs d’image CMOS est segmenté en Amériques, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). En 2018, l’Asie-Pacifique était la région dominante sur le marché mondial des capteurs d’image CMOS et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision. Cela est principalement dû à la pénétration croissante des smartphones et à la présence de la majorité des fabricants de smartphones dans cette région.

Analyse concurrentielle et principaux fournisseurs: marché mondial des capteurs d’image CMOS

Le rapport couvre et analyse le marché des images CMOS. Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur l’expansion de leur portefeuille de produits pour divers segments d’application. Sur le plan technologique, on observe que la recherche et le développement des fournisseurs se concentrent sur le développement de technologies à pixels plus petits, d’un capteur d’image CMOS à obturateur global avec mémoire à domaine de charge double en pixels et de conceptions ultra-minces.

Quelques-uns des principaux fournisseurs sur le marché mondial des capteurs d’image CMOS

– Sony Semiconductor Solutions Corporation

– SAMSUNG

– OmniVision Technologies, Inc.

– ON Semiconductor

– STMicroelectronics

– Panasonic Corporation

– SK HYNIX INC

– GalaxyCore Inc.

–Himax Technologies, Inc.

– Technologie Smart Sens

Demander une remise – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=CMOS-Image-Sensor-Market-IR376

Avantages:

Le rapport sur le marché des capteurs d’image CMOS contient une analyse approfondie des fournisseurs, qui comprend la santé financière, les unités commerciales, les principales priorités commerciales, SWOT, les stratégies et les opinions, ainsi que le paysage concurrentiel. L’étude propose une analyse complète du « marché mondial des capteurs d’image CMOS ». Faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir un aperçu des dernières tendances, des scénarios de marché actuels et des technologies liées au marché. En outre, il aide les capital-risqueurs, les fabricants de capteurs d’image CMOS, les fonderies d’emballage, les sociétés de services d’assemblage et de test à comprendre les opportunités de revenus dans différents segments afin de prendre de meilleures décisions.

Les segments clés du rapport incluent :

– Marché mondial des capteurs d’image CMOS, par technologie

o Capteur CMOS éclairé à l’avant (FSI)

o Capteur CMOS rétroéclairé (BSI)

– Marché mondial des capteurs d’image CMOS, par application

o Mobile et informatique

o Industriel/Aéronautique/Défense

o Automobile

o Médical

o Sécurité & Surveillance

o Autres

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=CMOS-Image-Sensor-Market-IR376

– Marché mondial des capteurs d’image CMOS, par géographie

o Amériques

o Asie-Pacifique

o Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=CMOS-Image-Sensor-Market-IR376

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=CMOS-Image-Sensor-Market-IR376

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/