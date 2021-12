L’analyse du marché mondial des bus électriques jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des bus électriques avec une segmentation détaillée du marché par type de véhicule, groupe motopropulseur hybride, batterie, utilisateur final et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des bus électriques et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le bus électrique ou e-bus est un bus qui n’a pas de moteur ICE traditionnel pour sa propulsion et qui est entièrement électrique. L’E-bus est entraîné par un moteur électrique embarqué qui reçoit l’énergie des batteries embarquées ou d’un ensemble de batteries. Les bus électriques sont considérés comme respectueux de l’environnement car ils ne produisent aucun polluant et sont également économiques par rapport aux bus essence/diesel traditionnels.

Portée du marché des bus électriques :

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des bus électriques qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie des bus électriques, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Covid -19 Impact sur les régions clés et proposition d’acteurs du bus électrique pour lutter contre l’impact du Covid-19.

Impact de Covid-19 sur le marché des bus électriques

COVID-19 first began in Wuhan (China) during December 2019 and since then it has spread at a fast pace across the globe. The US, India, Brazil, Russia, France, the UK, Turkey, Italy, and Spain are some of the worst affected countries in terms confirmed cases and reported deaths. The COVID-19 has been affecting economies and industries in various countries due to lockdowns, travel bans, and business shutdowns. Shutdown of various plants and factories has affected the global supply chains and negatively impacted the manufacturing, delivery schedules, and sales of products in global market. Few companies have already announced possible delays in product deliveries and slump in future sales of their products. In addition to this, the global travel bans imposed by countries in Europe, Asia-Pacific, and North America are affecting the business collaborations and partnerships opportunities.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des bus électriques est segmenté en fonction du type de véhicule, du groupe motopropulseur hybride, de la batterie, de l’utilisateur final et de la géographie.

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en bus électrique à batterie, bus électrique hybride et bus électrique hybride rechargeable.

Sur la base du groupe motopropulseur hybride, le marché est segmenté en hybride série parallèle, hybride parallèle et hybride série.

Sur la base de la batterie, le marché est segmenté en phosphate de fer lithium (LIP) et en oxyde de cobalt lithium nickel manganèse (NMC).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en public et en privé.

Marché des bus électriques : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Questions clés importantes traitées dans le rapport sur le marché Bus électrique :

Quels sont les facteurs clés affectant la dynamique du marché? Quels sont les moteurs, les défis et les risques commerciaux sur le marché Bus électrique?

Quel sera le taux de croissance, l’aperçu et l’analyse du marché par type de bus électrique en 2028 ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché Bus électrique? Connaît l’approvisionnement en matières premières en amont et les acheteurs en aval.

Quels sont les principaux fabricants dans l’espace ? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Qu’est-ce que Dynamics, cet aperçu comprend une analyse de la portée et des prix des principaux profils de fabricants ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fabricants sur le marché mondial ?

