Demande du marché des appareils de cuisine, croissance, tendances et étude concurrentielle – Analyse globale de l’industrie

Le marché mondial des appareils de cuisine était évalué à 250,60 millions de dollars en 2020 et à 377,70 millions de dollars en 2027, à un TCAC de 6,0 % de 2021 à 2027. Les appareils de cuisine sont des appareils de cuisson conçus pour une cuisson douce et facile. Le gaz ou l’électricité sont utilisés pour faire fonctionner les appareils de cuisine. Ces appareils sont principalement utilisés pour la cuisson, les fonctions de nettoyage et le stockage dans la cuisine. Les appareils de cuisine électriques dominent le marché ; cependant, les énergies renouvelables, l’énergie solaire et le combustible de cuisine jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des ustensiles de cuisine. Les cuisinières, les réfrigérateurs et les lave-vaisselle sont quelques-uns des principaux appareils utilisés dans la cuisine. Les appareils de cuisine comprennent également des mélangeurs, des cafetières et des robots culinaires, généralement conçus pour les comptoirs. Ces appareils sont moins chers et utilisés à des fins de cuisson spécifiques.

Les produits portables ou les produits connectés ont gagné un taux de traction plus élevé parmi les clients cibles au cours des deux dernières années. Les caractéristiques et les spécifications des produits qui facilitent la flexibilité et la commodité contribuent à stimuler la demande de produits connectés parmi les clients cibles. Compte tenu de cette perception des clients, certains des principaux acteurs du marché mondial des appareils de cuisine ont mis au point des appareils de cuisine intelligents dans le monde entier. En 2020, Samsung Electronics a lancé une nouvelle gamme de réfrigérateurs intelligents sous la marque de réfrigérateur Family Hub qui fournit des fonctionnalités intelligentes facilitant la planification automatisée des repas et d’autres tâches quotidiennes et offrant une expérience plus personnalisée.

Les facteurs importants ayant une incidence sur la croissance du marché des appareils de cuisine comprennent une augmentation des problèmes de santé, les progrès technologiques, l’augmentation du revenu disponible, la consommation d’énergie et la disponibilité d’appareils de cuisine intelligents et de produits de qualité à moindre coût. L’augmentation de la population ouvrière associée à l’augmentation de la consommation de restauration rapide a accru la conscience de la santé des clients. De nos jours, la demande d’appareils de cuisine qui cuisent facilement les aliments avec moins d’huile a augmenté, affectant positivement le marché. La demande d’appareils de cuisine intelligents a augmenté au cours des dernières années. Les progrès technologiques ont généré le besoin de mettre à niveau les appareils de cuisine, permettant une productivité fluide et fiable pendant la cuisson.

Dynamique du marché mondial des appareils de cuisine

Moteurs : progrès technologique

La demande d’appareils électroménagers axés sur la technologie a augmenté au cours des dernières années, en raison de l’adoption d’appareils de cuisine intelligents. Les consommateurs optent pour des appareils de cuisine dotés des fonctionnalités les plus récentes et avancées pour les aider à cuisiner efficacement. De plus, les appareils dotés d’une technologie de pointe complètent l’élévation du niveau de vie des consommateurs, offrant ainsi une apparence sophistiquée à leur environnement de cuisine. Compte tenu de la perception qu’ont les clients des appareils de cuisine améliorés, certains fabricants clés élaborent des stratégies d’innovation de produits. Par exemple, en janvier 2019, Whirlpool Corporation a annoncé le lancement d’un four Smart Countertop sous la marque WLabs. Par conséquent, les avancées technologiques clés contribuent à stimuler la demande de produits d’électroménagers de cuisine.

Contraintes : consommation d’énergie

Étant donné que la plupart des appareils de cuisine fonctionnent à l’électricité ou à l’essence, leur utilisation entraîne une forte consommation d’électricité et d’énergie. Selon l’étude, la consommation d’énergie résidentielle est le troisième plus grand consommateur d’énergie, où plus de 50 % de la consommation d’énergie a été attribuée au secteur des appareils de cuisson. Cela limite l’adoption d’appareils de cuisine avancés, en particulier dans les zones semi-urbaines et rurales. Pour surmonter ce défi, les entreprises se concentrent sur l’invention de nouveaux appareils de cuisine économes en énergie.

Opportunités : Disponibilité de produits de qualité à des prix abordables

Les entreprises sont soucieuses de maintenir l’équilibre entre la qualité et le prix des appareils de cuisine pour répondre aux exigences des consommateurs de toutes les couches de la société. Par conséquent, les innovations de produits, un processus de fabrication efficace et d’autres mesures similaires pour atteindre cet équilibre devraient stimuler le marché des appareils de cuisine.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des appareils de cuisine en fonction du type de produit, du type de carburant, du canal de distribution, de l’application utilisateur, de la structure du produit et des régions.

Perspectives par type de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Réfrigérateur

Appareils de cuisson

Lave-vaisselle

Les autres

Perspectives par type de carburant (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Électrique

Gaz de cuisine

Autre

Par perspectives de canal de distribution (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

En ligne

Hors ligne

Par application utilisateur Outlook (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Commercial

Ménage

Par perspective de structure de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Intégré

Support gratuit

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le gaz de cuisson, par type de combustible, a représenté la plus grande part de marché

Sur la base du type de combustible, le marché des appareils de cuisine est classé en électricité, gaz de cuisine et autres. Parmi ceux-ci, le segment du gaz de cuisine représente 60,5 % de part de marché en 2020, sur le marché mondial des appareils de cuisine, suivi de l’électrique.

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est le combustible de cuisson le plus couramment utilisé pour la cuisson des aliments par les utilisateurs finaux commerciaux et domestiques. Les appareils à gaz sont économes en énergie et prennent moins de temps pour la préparation des aliments. Dans plusieurs pays, le réseau électrique n’est pas suffisamment adapté aux appareils électriques de cuisine. De plus, dans certains pays, seuls des appareils de cuisine spécifiques sont disponibles sur le marché, tels que les fours et les cuisinières à gaz, ce qui limite la croissance des appareils de cuisine électriques dans ce pays. Les appareils à gaz de cuisson occupent une place prépondérante sur les marchés développés et offrent de nombreuses opportunités de croissance sur les marchés en développement. L’amélioration du niveau de vie des consommateurs due à l’augmentation du revenu disponible a ouvert la voie aux entreprises pour lancer de nouvelles cuisinières innovantes avec une conception et une technologie améliorées. Les consommateurs de nombreux pays développés préfèrent une combinaison de cuisinières à gaz et d’un four électrique. Les entreprises opérant sur le marché proposent une variété de solutions de cuisson équipées à la fois de cuisinières à gaz et de fours électriques. LG propose une table de cuisson à gaz tout usage en acier inoxydable dotée de cinq brûleurs pour une cuisson facile et sûre. GE propose Cafe 30, une cuisinière à gaz pour les consommateurs mondiaux. Les clients privilégient les cuisinières à gaz en raison de la hausse du prix de l’électricité. La tendance à la mise en œuvre de cuisines modulaires a également créé une demande pour des tables de cuisson à gaz innovantes. GE propose Cafe 30, une cuisinière à gaz pour les consommateurs mondiaux. Les clients privilégient les cuisinières à gaz en raison de la hausse du prix de l’électricité. La tendance à la mise en œuvre de cuisines modulaires a également créé une demande pour des tables de cuisson à gaz innovantes. GE propose Cafe 30, une cuisinière à gaz pour les consommateurs mondiaux. Les clients privilégient les cuisinières à gaz en raison de la hausse du prix de l’électricité. La tendance à la mise en œuvre de cuisines modulaires a également créé une demande pour des tables de cuisson à gaz innovantes.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des appareils de cuisine

Par région, le marché des appareils de cuisine est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 7,10 % et une part des revenus de 25,40 % dans le monde au cours de la période de prévision. Le marché des appareils de cuisine en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique est l’économie qui connaît la croissance la plus rapide avec une augmentation de la population urbaine et de l’industrialisation. La montée de l’industrialisation a augmenté le revenu disponible et donc la capacité de dépense des consommateurs. La montée en flèche de la tendance des produits haut de gamme, y compris les appareils de cuisine intelligents, a poussé les entreprises à proposer des produits avancés à un prix abordable pour pénétrer plus profondément sur le marché.

L’augmentation de la population urbaine associée à l’amélioration du niveau de vie génère une énorme demande d’appareils de cuisine nouveaux et innovants dans la région Asie-Pacifique. Les changements de style de vie et l’augmentation du pouvoir d’achat des clients ont modifié la dynamique du marché au cours des dernières années. De plus, une flambée des prix de l’électricité stimule la demande d’appareils de cuisine écoénergétiques et de technologie de pointe dans cette région. Les entreprises opérant sur le marché des appareils de cuisine en Asie-Pacifique introduisent divers appareils de cuisine écoénergétiques et technologiques avancés pour pénétrer le marché asiatique en pleine croissance. General Electric a lancé un réfrigérateur à portes françaises, qui permet le remplissage automatique mains libres des distributeurs et facilite la climatisation de la section de congélation et des aliments frais. La hausse des coûts de l’énergie stimule la demande d’appareils de cuisine économes en énergie dans la région Asie-Pacifique. L’amélioration du niveau de vie due à une augmentation considérable du niveau de revenu a augmenté la capacité de dépense des clients de cette région, offrant à son tour de nombreuses opportunités de croissance aux entreprises pour offrir des appareils de cuisine technologiquement avancés à un prix abordable dans cette région.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des appareils de cuisine est fragmenté en quelques acteurs majeurs, dont Electrolux, Whirlpool, Samsung, Philips, Morphy Richard, Dacor, General Electric (GE), Life is Good (LG), Haier, Panasonic et autres, ils ont engrangé la part de marché maximale en 2020. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance pour renforcer leur position sur le marché. Les lancements de produits et les partenariats sont les principales stratégies de croissance adoptées par les différents acteurs clés du marché.

DEVELOPPEMENTS récents