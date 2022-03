Demande du marché de l’azote industriel, croissance, tendance, opportunités commerciales, fabricants et méthodologie de recherche d’ici 2027

Le marché de l’azote industriel devrait atteindre une valeur de 29,36 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. L’azote liquide est largement utilisé dans l’emballage des produits médicaux car il contribue à garantir et à maintenir la stérilité du produit. De l’azote gazeux de haute pureté est introduit dans l’emballage avant qu’il ne soit scellé, créant ainsi un environnement stérile pour préserver et protéger les produits pendant le transport et le stockage. Les kits de test pour les cabinets médicaux, les réserves de sang, les conteneurs d’échantillons et d’autres dispositifs médicaux sont des exemples de produits fréquemment emballés avec de l’azote gazeux.

Les générateurs d’azote sont des systèmes qui produisent de l’azote gazeux de haute qualité et sont utilisés dans les équipements médicaux des laboratoires et des hôpitaux. Les générateurs d’azote sont plus sûrs à utiliser et plus faciles à manipuler que les cylindres à force élevée. Ces générateurs peuvent être utilisés pour contrôler la quantité d’oxygène dans l’espace de travail, les laboratoires ou toute une zone fermée. Les générateurs d’azote sont très productifs et efficaces et créent un apport d’azote à partir de l’air ambiant. Non seulement ces systèmes améliorent la sécurité des installations, mais ils réduisent également les coûts et permettent une stérilité et des niveaux d’opérations plus élevés dans les laboratoires.

Les facteurs influençant la croissance du marché de l’azote industriel et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de l’azote industriel. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie Azote industriel. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie de l’azote industriel. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Le rapport sur le marché mondial de l’azote industriel fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes. , réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de l’azote industriel est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Rapport sur le marché mondial de l’azote industriel – Table des matières :

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial de l’azote industriel, suivi de l’étendue du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance, des risques du marché, des forces motrices, etc.

Le chapitre 2 classe dans les grandes lignes le marché de l’azote industriel en fonction de la géographie et détermine les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque région sur la période estimée.

Le chapitre 3 détaille les perspectives concurrentielles du marché de l’azote industriel, en se concentrant sur les principaux fabricants et le paysage des fournisseurs.

Le chapitre 4 étudie de manière exhaustive les principaux fabricants de l’industrie Azote industriel, ainsi que leurs parts de ventes et de revenus prévues.

Principaux faits saillants du rapport et développements

En octobre 2018, Linde Group et Praxair ont fusionné pour devenir une seule entité avec une capitalisation boursière de 90 milliards USD. La fusion contribuerait en outre à consolider sa position sur le marché de l’azote en devenant une force mondiale en termes d’empreinte géographique.

En novembre 2020, Chart Industries, Inc. (NASDAQ : GTLS) a finalisé le rachat de la propriété intellectuelle, de l’équipement et des actifs connexes du réservoir cryogénique Microbulk à IC Biomedical (ICB). De plus, l’acquisition ajoute un nouveau réservoir de traitement des aliments d’ingénierie efficace à l’offre de produits spécialisés de Chart Industries. Ces réservoirs sont utilisés dans les usines alimentaires pour pousser l’azote liquide dans le processus de mélange des pépites de poulet.

En 2019, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus du marché mondial de l’azote industriel, et la part des revenus devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande d’azote industriel pour les applications de transformation et d’emballage des aliments a augmenté en raison de l’augmentation de la demande alimentaire entraînée par une population mondiale en croissance rapide dans les pays de cette région, ainsi que par l’augmentation du revenu disponible, l’évolution du mode de vie, l’amélioration du niveau de vie des consommateurs et industrialisation rapide.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Praxair, Air Products and Chemicals, Air Liquide, Linde, Taiyo Nippon Sanso, Cryotec, Bhuruka Gases Limited, Sudanese Liquid Air Company, Cross Country Infrastructure Services Inc. et Canair Nitrogen Inc.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’azote industriel en fonction de la forme, de la technologie de production, de la distribution et du transport, de l’utilisation finale, et région :

Formulaire Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2020-2027) comprimés liquides

technologie de production de Perspectives 2020-2027 de

Revenus, milliards USD ; 2020-2027) Cylindres en vrac Tonnage ou

perspectives de l’utilisateur final du pipeline (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) Industrie métallurgique Aliments et boissons Pétrole et gaz Chimie Électronique

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) Amérique du Nord S. Canada Europe Allemagne K. France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



