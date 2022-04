Demande du marché de l’aérogel, taille, part, acteurs clés, tendance de croissance et prévisions, 2022-2027

Le dernier rapport de Reports and Data, intitulé « Global Aérogel Market», étudie en profondeur le marché mondial de l’aérogel pour offrir des projections de marché précises telles que la taille et la valeur prévues du marché, la part des revenus et le taux de croissance des revenus du marché. Le rapport est un résumé descriptif de la sphère commerciale Aérogel et propose une étude approfondie des principales tendances du marché et des perspectives de croissance. Il identifie les meilleurs produits et services offerts par cette industrie et analyse leur champ d’application et les industries d’utilisation finale. Le rapport présente des statistiques clés de l’industrie sous forme de tableau pour aider les lecteurs à obtenir des informations viables sur l’industrie de l’aérogel et ses mécanismes de base.

Le marché mondial de l’aérogel était évalué à 773,07 millions en 2019 et devrait atteindre 3,31 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 11,7 %. L’étude couvre Global Aerogel – les matériaux solides de plus faible densité jamais produits. Global Aerogel est un matériau solide ultraléger de densité extrêmement faible, créé en éliminant le composant liquide d’un gel conventionnel. L’aérogel global n’est pas une substance particulière, mais une géométrie qu’une substance peut prendre d’une manière similaire à celle de la sculpture qui est faite d’argile, de plastique, etc. Il peut s’agir d’une grande variété de substances. La demande croissante des industries d’utilisation finale telles que le pétrole et le gaz, la construction, l’automobile, l’aérospatiale, la marine, les revêtements de performance, l’éclairage diurne et les LVHS est un facteur important de la croissance du marché de l’aérogel. Certains autres facteurs clés propulsant la croissance du marché dans l’industrie sont la résistance thermique supérieure et la nature plus légère de la substance Global Aerogel, ainsi que la recyclabilité et les propriétés hydrofuges du matériau Global Aerogel. Bien que le matériau Global Aerogel présente divers avantages, il présente certains inconvénients, ce qui entrave la croissance du marché Aerogel. Des coûts de production plus élevés, des conditions économiques défavorables dans l’industrie et la volatilité des matières premières sont les principaux facteurs de restriction et constituent le principal obstacle à la croissance du marché au cours de la période 2019-2026.

En modifiant divers processus de préparation de Global Aerogel, de nombreuses propriétés de Global Aerogel peuvent être ajustées. La densité apparente est l’une des caractéristiques où le gel précurseur est ajusté en le concentrant plus ou moins. De même, la conductivité thermique de Global Aerogel peut être ajustée, ce qui est lié à la densité. La composition unique donne à Global Aerogel une apparence fantomatique ; on l’appelle aussi « fumée gelée ».

Global Aerogel a des poches d’air super isolantes qui neutralisent entièrement les trois méthodes de transfert de chaleur, c’est-à-dire la convection, la conduction et le rayonnement. Global Aerogel est de nature assez fragile. L’aérogel global inorganique à faible densité est friable et peut se plier lorsqu’il est piqué, se clivant avec une fracture irrégulière. Selon leur densité, les Global Aerogels peuvent supporter une charge appliquée jusqu’à 2 000 fois leur poids et parfois plus. Comme les aérogels Global sont de faible densité, il faut moins de force pour atteindre une concentration de pression équivalente à 2 000 fois le poids du matériau à un point donné.

Les aérogels globaux inorganiques sont plus fragiles que les aérogels globaux polymères organiques. Les aérogels mondiaux en polymère organique ressemblent davantage à de la mousse verte en ce sens qu’ils s’écrasent de manière irréversible. Des Global Aerogels organiques sont dérivés du carbone Global Aerogel qui ont la consistance du charbon actif et qui ne sont pas fermes, stables ou fixes.

Les acteurs clés présentés dans le rapport incluent :

Aspen Global Aerogel Inc., Global Aerogel Technologies, Cabot Corporation, American Global Aerogel Corporation, Nano High-Tech, Svenska Global Aerogel AB, BASF SE, Dow Corning Corporation, Airglass AB, JIOS Global Aerogel et Enersens

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Depuis 2018, les couvertures, segment par forme, sont l’aérogel mondial dominant qui détient 49,8 % du marché mondial. Le marché régional d’Amérique du Nord est la principale source de revenus pour ce segment de produits, suivi des régions d’Asie-Pacifique et d’Europe.

Par type d’application, le segment Pétrole et gaz détenait la part de marché la plus élevée de 35,1 % en 2018. En outre, il devrait dominer le marché de l’aérogel au cours de la période de prévision 2018-2026. Le segment Pétrole et Gaz croît à un TCAC de 20,5 %.

Le segment de marché de l’éclairage diurne et LVHS devrait croître à un TCAC de 19,6 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Compte tenu de la forte augmentation de l’utilisation de la lumière du jour dans les pays développés, ce qui stimule la croissance du marché de l’aérogel dans les pays respectifs.

Le segment de la construction détenait une part de marché de 22,5 % en 2018, et il devrait propulser à un TCAC de 19,4 % d’ici la fin de l’année 2026 et atteindre une valeur d’environ 648,95 millions USD d’ici la fin de 2026.

Points saillants du rapport :

Analyse de la production : Le rapport comprend une analyse de la production de la croissance du marché mondial de l’aérogel en ce qui concerne les segments régionaux clés, les types de produits et la large gamme d’applications . De plus, l’analyse des prix des principales entreprises impliquées dans ce secteur est également couverte dans le rapport.

Analyse des ventes et des revenus – Le rapport comprend des estimations précises du volume des ventes et des revenus du marché, évaluées à l’aide d’outils analytiques utiles.

Analyse de la chaîne d’approvisionnement et de valeur : cette section du rapport propose un examen détaillé des chaînes d’approvisionnement et de valeur mondiales, qui ont été considérablement touchées par la pandémie de COVID-19.

Scénario concurrentiel: cette section met en évidence les acteurs émergents et dominants du marché mondial Aérogel et résume leurs profils d’entreprise, leurs portefeuilles de produits, leurs capacités de production et leurs analyses de coûts et de revenus.

Par forme :

Couverture

Particule

Monolithe

Panneau

Autres

Par application :

Pétrole et gaz

Construction

Transport

Revêtement de performance

Éclairage de jour et LVHS

Régions couvertes par le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine ( Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. En cas de questions supplémentaires concernant le rapport ou une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que votre rapport soit bien adapté à vos besoins.

