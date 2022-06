Demande du marché de la technologie de connectivité sans fil, croissance, tendances et étude concurrentielle – Analyse globale de l’industrie

La taille du marché mondial de la technologie de connectivité sans fil devrait passer de 63 916,1 millions USD en 2020 à 150 375,9 millions USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 13,0 % de 2021 à 2027. La connectivité sans fil est une technologie de mise en réseau utilisée pour connecter deux nœuds ou appareils sans cordons. , fils et câbles. La connectivité sans fil est une méthode qui permet aux clients d’éviter l’installation coûteuse de câbles dans les propriétés pour la connectivité entre les systèmes et les appareils. La pénétration du Wi-Fi dans les secteurs commercial, industriel et résidentiel en tant que connexion LAN sans fil stimule la demande d’éclairage intelligent compatible Wi-Fi. La structure préexistante équipée du Wi-Fi a tendance à utiliser la connectivité Wi-Fi pour les lumières intelligentes.

De plus, la pénétration des technologies basées sur l’IoT dans les économies émergentes est lucrative pour créer de futures opportunités de marché. De plus, Bluetooth est utilisé dans la configuration de l’éclairage intelligent en tant que technologie de connectivité sans fil. Cette technologie sans fil relie les appareils et fournit un accès à distance aux consommateurs. Par exemple, une ampoule LED intelligente de Svarochi offre aux utilisateurs une connectivité Bluetooth, ce qui les aide à accéder à distance à l’appareil à une teinte de lumière, à contrôler l’éclairage et à d’autres fonctionnalités.

Des facteurs tels que la croissance de l’adoption des assistants IA, la demande de réseaux sans fil dans le développement d’infrastructures intelligentes et l’intégration de l’IoT dans les caméras de surveillance stimulent la croissance du marché. Cependant, les coûts de maintenance et l’installation élevée dans les systèmes de réseau sans fil entravent la croissance du marché. En outre, l’émergence de la technologie AI & IoT pour l’éclairage intelligent et le développement de projets de villes intelligentes, en particulier dans la région APAC, devraient encore accroître la demande de technologie de connectivité sans fil.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des technologies de connectivité sans fil

La propagation continue du COVID-19 est devenue la plus grande menace pour l’économie mondiale. Elle suscite des inquiétudes généralisées et des difficultés économiques pour les entreprises, les communautés et les consommateurs du monde entier. La « nouvelle normalité » qui inclut la distance sociale et le travail à domicile a créé des défis avec le travail régulier, les activités quotidiennes, les fournitures et les besoins, entraînant des initiatives retardées et des opportunités manquées.

La demande du secteur des communications sans fil devrait augmenter en raison de facteurs tels que la demande accrue de services cloud, le streaming vidéo et l’utilisation accrue du haut débit. En outre, à moyen et long terme, le COVID-19 devrait encore accroître le besoin de transformation numérique et de technologies telles que la 5G, l’IoT, l’IA et l’informatique de périphérie intelligente pour une optimisation future.

Dynamique du marché mondial des technologies de connectivité sans fil

Moteurs : la demande de réseaux sans fil dans le développement d’infrastructures intelligentes

Le développement des villes métropolitaines en villes intelligentes dans le monde entier exige l’interconnectivité des ressources humaines et matérielles. La connectivité a connu une croissance des connexions filaires aux connexions sans fil. En outre, l’avancement des connexions sans fil qui ont augmenté les taux de transfert de données devrait stimuler le marché en raison de la large application des réseaux sans fil dans les infrastructures intelligentes. Par exemple, aux États-Unis, un navetteur moyen passe environ 42 heures par an coincé dans les embouteillages, ce qui est plus élevé dans les mégapoles telles que Los Angeles ou New York. Dans ce cadre, les feux de circulation connectés des villes intelligentes peuvent analyser les modèles de trafic et s’adapter en temps réel pour réduire les embouteillages et les retards.

Contraintes : coût d’installation et de maintenance élevé dans le système de réseau sans fil

L’installation de réseaux sans fil tels que le Wi-Fi nécessite une infrastructure autonome pour utiliser toutes les fonctionnalités offertes. Ainsi, l’installation d’un éclairage intelligent implique des coûts énormes. Il utilise également divers logiciels et services pour sa connectivité et son contrôle. De plus, la maintenance du fonctionnement et de la réparation du réseau sans fil nécessite des professionnels formés, ce qui augmente le coût de la maintenance. Par conséquent, les coûts élevés d’installation et de maintenance du matériel et des logiciels entravent la croissance du marché.

Opportunités : Émergence de la technologie IoT et IA pour l’éclairage intelligent

Les progrès de la technologie sans fil et l’essor de la technologie IoT pour l’hyper-connectivité entre les appareils dans les infrastructures intelligentes devraient augmenter la demande de réseaux sans fil dans l’éclairage intelligent. L’intégration de l’intelligence artificielle et de l’IoT dans les systèmes d’éclairage offre des efficacités opérationnelles telles que la gradation automatique et l’éclairage intelligent selon les besoins dans diverses applications telles que l’agriculture verticale, les intérieurs automobiles et les maisons intelligentes. Par exemple, l’agriculture verticale a adopté un système d’éclairage intelligent pour améliorer la production agricole. L’utilisation d’un éclairage intelligent dans cette industrie favorise une croissance optimale des plantes grâce à des ajustements automatiques de l’éclairage. Par conséquent, l’intégration de l’IoT et de l’IA dans l’industrie de l’éclairage offre des opportunités lucratives pour l’expansion de son marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la technologie de connectivité sans fil en fonction de la technologie, de l’application et de la région.

Par perspectives technologiques (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Wifi

Bluetooth

Zigbee

NFC

Cellulaire

Les autres

Par Application Outlook (Ventes/Revenus, Millions USD, 2017-2027)

Électronique grand public

Automobile

Soins de santé

Aéronautique et Défense

Informatique & Télécom

Les autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment Wi-Fi, par technologie, devrait représenter la plus grande part de marché

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, NFC et technologie cellulaire, et autres. Le segment Wi-Fi a été le plus gros contributeur du marché ; Le Wi-Fi détenait une part de marché de 25,7 % en 2020. Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil populaire qui utilise les ondes radio pour exécuter des connexions Internet et réseau haut débit sans fil. Cette technologie est utilisée comme l’une des principales technologies sans fil, qui soutient principalement le marché. Le Wi-Fi est utilisé pour accéder aux services Internet sur des appareils portables tels que des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Le Wi-Fi utilise des ondes radio pour transmettre les informations à des fréquences spécifiques, la plupart à 2,4 GHz et 5 GHz. La pénétration du Wi-Fi dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel en tant que connexion LAN sans fil pousse la demande d’éclairage intelligent compatible Wi-Fi. La configuration Wi-Fi préexistante a tendance à utiliser la connectivité Wi-Fi pour les lumières intelligentes. De plus, la pénétration des technologies basées sur l’IdO dans les économies en développement est lucrative pour créer de futures opportunités de marché.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la région, le marché mondial de la technologie de connectivité sans fil est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des technologies de connectivité sans fil au cours de la période de prévision. Le marché de la technologie de connectivité sans fil en Asie-Pacifique est contrôlé principalement par le développement d’appareils électroniques grand public économiques, encourageant les investissements durables dans le secteur. En outre, l’adoption accrue du sport pour le diagnostic de la santé dans la région crée des opportunités lucratives pour l’expansion du marché de la technologie de connectivité sans fil. En outre, l’adoption accrue de technologies intelligentes en Asie-Pacifique crée des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans la région.

Le développement technologique en Asie-Pacifique stimulera la croissance du marché de la technologie de connectivité sans fil. La croissance régionale devrait être influencée par la forte demande de smartphones et de dispositifs portables intelligents dans l’électronique grand public. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales pour la construction de villes intelligentes dans la région APAC et les investissements à long terme à venir dans les technologies intelligentes stimuleront la croissance du marché Asie-Pacifique. En raison de l’adoption accrue de l’électronique de pointe, diverses avancées technologiques liées aux secteurs de l’automobile et de la santé propulsent la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché

Les leaders de la technologie de connectivité sans fil du rapport incluent Intel Corporation, Qualcomm Incorporated, NXP Semiconductors NV, STMicroelectronics NV, Texas Instruments Inc., Broadcom, Panasonic Corporation, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics et MediaTek Inc.

Ces acteurs clés adoptent plusieurs stratégies, telles que l’acquisition, le partenariat et la collaboration, le lancement et le développement de nouveaux produits et l’expansion commerciale pour augmenter la part de marché de la technologie de connectivité sans fil au cours de la période de prévision.