Demande du marché de la surveillance de la qualité de l’eau, croissance, tendance, opportunités commerciales, fabricants et méthodologie de recherche d’ici 2027

Le marché mondial de la surveillance de la qualité de l’eau représentera 5,38 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la prise de conscience croissante des contaminations de l’eau, associée à la prévalence croissante des maladies d’origine hydrique. Le gouvernement des économies en développement investit massivement dans les systèmes de gestion de l’eau pour surmonter la pénurie d’eau douce. De plus, le gouvernement de plusieurs pays a établi des réglementations strictes concernant le traitement des eaux usées dans les industries et a également introduit plusieurs politiques pour améliorer la qualité de l’eau. Par exemple, la Safe Drinking Act et la Clean Water Act ont été établies par le gouvernement américain pour protéger les sources d’eau d’une nouvelle contamination.

Les progrès technologiques de l’équipement de surveillance de la qualité de l’eau devraient créer des opportunités de croissance au cours de la période de prévision. La tendance actuelle à l’adoption croissante des réseaux d’eau intelligents (SWN) devrait stimuler la demande de produits car elle peut contrôler les systèmes de gestion de l’eau via le GPS, le SIG ou les réseaux de capteurs. De plus, le système basé sur l’IoT pour la surveillance de la qualité de l’eau générera également des opportunités de croissance pour le marché à l’avenir.

Le rapport considère le COVID-19 comme un contributeur clé du scénario de marché dynamiquement modifié. Le rapport couvre une analyse complète de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre l’impact actuel et futur de la crise du COVID-19 sur le marché et ses segments clés.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial de la surveillance de la qualité de l’eau, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché de la surveillance de la qualité de l’eau qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché Surveillance de la qualité de l’eau.

Principaux faits saillants du rapport

En septembre 2016, General Electric Company a annoncé ses partenariats avec l’Alliance nord-américaine du forum des réseaux d’eau intelligents (SWAN) afin d’accélérer les eaux usées et intelligentes. développement de l’eau en Amérique du Nord.

Les analyseurs de COT devraient croître avec le TCAC le plus rapide de 4,9 % sur la période de prévision en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation croissantes dans les économies en développement et de l’application croissante des produits de surveillance de la qualité de l’eau dans les industries.

Les laboratoires détenaient la plus grande part de marché de 42,3% en 2019 en raison des préoccupations croissantes concernant la pollution et la contamination de l’eau et de l’augmentation des activités de recherche en cours pour analyser la qualité de l’eau et la présence de microbes spécifiques.

Les principaux participants sont General Electric Company, Thermo Fisher Scientific, Inc., Horiba, Ltd., Teledyne Technologies Inc., Xylem Inc., Danaher Corporation, Agilent Technologies, Geotech Environmental Equipment, Inc., Optiqua Technologies PTE Ltd. et Libelium, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la surveillance de la qualité de l’eau sur la base du produit, de l’application et de la région :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2017-2027) Ph-mètres Capteur de conductivité COT Analyseurs d’oxygène dissous Turbidimètre Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) industriel Laboratoire Espace commercial Bâtiment gouvernemental Autres



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie saoudite EAU Reste MEA



