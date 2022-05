Demande du marché de la robotique aérospatiale et analyse concurrentielle par les principaux fabricants ABB Group, Electroimpact Inc., Fanuc Corporation

The Insight Partners fournit le rapport d’étude de marché sur les tendances « L’analyse du marché mondial de la robotique aérospatiale jusqu’en 2027 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport sur le marché de la robotique aérospatiale vise à fournir un aperçu du marché de la robotique aérospatiale avec une segmentation détaillée du marché par type, technologie, application et géographie. Le marché mondial de la robotique aérospatiale devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la robotique aérospatiale et présente les principales tendances et opportunités du marché.

L’industrie aérospatiale dépend toujours fortement du travail manuel pour les applications de fabrication, ce qui entraîne un énorme retard dans les livraisons d’avions. Ainsi, pour récupérer l’arriéré, les grands constructeurs aéronautiques se tournent vers les solutions d’automatisation robotique. La robotique joue un rôle essentiel dans les tâches telles que la construction d’avions et l’exécution de tâches telles que le forage et la peinture. La fiabilité, la précision et l’exactitude offertes par les solutions robotiques dans l’industrie aérospatiale sont parmi les facteurs clés qui propulsent la croissance du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ La

robotique aérospatiale est fortement sollicitée par les avionneurs pour atteindre l’objectif de production dans les délais prévus. La portée croissante de la robotique dans l’industrie aérospatiale a soutenu la croissance du marché. Les domaines d’application de la robotique comprennent le perçage, le soudage, la fixation, les CND et l’inspection, le placement automatisé des fibres, ainsi que le scellage et la distribution robotisés. La croissance continue de l’automatisation dans l’industrie aérospatiale est un autre facteur qui propulse la croissance du marché. Cependant, le coût élevé de l’installation et l’exigence de ressources qualifiées limitent la croissance du marché. L’augmentation de la production d’avions à fuselage étroit dans les pays développés et en développement en raison de l’augmentation des vols internationaux a créé de nouvelles opportunités de croissance pour le marché.

PORTÉE DU MARCHÉ

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la robotique aérospatiale est segmenté en fonction du type, de la technologie et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en articulé, cartésien, parallèle, SCARA et autres. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté comme traditionnel et collaboratif. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en forage, soudage, peinture et revêtement et autres.

Principaux acteurs clés du marché de la robotique aérospatiale:

Groupe ABB, Electroimpact Inc., Fanuc Corporation, Gudel AG, Kawasaki Robotics, KUKA AG, Oliver Crispin Robotics Ltd., TAL Manufacturing Solutions Limited India, Universal Robots A/S, Yaskawa Electric Corporation

Principale région / pays du marché Robotique aérospatiale:

Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique

Marché de la robotique aérospatiale – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché de la robotique aérospatiale avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse approfondie de la traction de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché de la robotique aérospatiale.

Le rapport sur le marché de la robotique aérospatiale fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché de la robotique aérospatiale pour offrir des informations utiles et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché de la robotique aérospatiale en comprenant les approches de croissance stratégique.

Impact du COVID-19 : Le dernier rapport sur les tendances du marché mondial de la robotique aérospatiale par fabricants, régions, type et application, prévu jusqu’en 2028 est une étude informative couvrant le marché avec une analyse détaillée. Le rapport aidera le lecteur à mieux comprendre et à prendre des décisions.

