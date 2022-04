Demande d’ingrédients alimentaires fonctionnels, croissance, revenus de l’industrie, vues commerciales d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, la taille du marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels devrait atteindre 154,37 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 6,6 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les aliments fonctionnels offrent des avantages accrus au-delà de leur valeur nutritionnelle fondamentale. Ils englobent une vaste gamme de produits. Certains produits sont générés autour d’un ingrédient, par exemple, des aliments contenant des probiotiques, des prébiotiques ou des stanols et stérols végétaux. D’autres aliments ou boissons peuvent être enrichis d’un nutriment qui n’est généralement pas présent dans une grande mesure (par exemple, du pain enrichi en acide folique ou des céréales pour petit-déjeuner).

Les aliments et boissons fonctionnels offrent de vastes avantages en termes de santé. Un grand nombre d’adultes utilisent ces types d’aliments et de boissons pour une variété de problèmes liés à la forme physique, notamment l’hypercholestérolémie, l’obésité, l’hypertension artérielle et les problèmes cardiaques. Les marques qui incorporent des ingrédients qui répondent à ces problèmes ont une forte probabilité de capter l’attention des consommateurs. Les consommateurs renoncent à un certain goût pour la valeur nutritive, mais il existe toujours un seuil de goût élevé que les consommateurs ne franchissent pas, quels que soient les avantages qu’un produit offre. Ainsi, maintenir le goût avec des avantages nutritionnels est un défi pour le marché.

L’augmentation du coût des soins de santé qui devrait augmenter l’espérance de vie et le désir des personnes âgées d’améliorer leur qualité de vie stimulent le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels.

One of the most critical aspects of the activity of functional foods regards the possibility that their constituent remains “active” and « bioavailable » even after processing. When consumers consume a functional food or functional drink, the bioactive constituents contained are released from the dietary matrix, metabolized under the action of digestive enzymes, absorbed into the bloodstream, transported to their respective target tissues or excreted via urine or faeces. However, not all constituents can be used to the same extent since they differ in their bioavailability. Bioavailability is defined as the amount of an ingested nutrient that is available for absorption in the gut after digestion. Therefore, the bioavailability of a nutrient is directed by internal and external and factors. Internal factors are age, gender, nutrient status and particular health-condition (e.g. pregnancy, diseases) whereas the release of the functional constituents from food matrix and its chemical form that allow to permit to enter into the gut cells or pass between them were considered as external factors.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le segment des extraits phytochimiques et végétaux devrait enregistrer une croissance à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision

Les nucléotides, un composant de l’azote non protéique du lait maternel, peuvent jouer un rôle important dans la fonction immunitaire normale. La supplémentation des préparations pour nourrissons avec des nucléotides semble être bénéfique dans les essais cliniques, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires avant que la supplémentation en nucléotides de routine des préparations pour nourrissons puisse être envisagée. Le succès des formules pour nourrissons préparées commercialement a stimulé le développement de nombreuses formulations et plusieurs centaines de variétés de formules pour nourrissons propriétaires sont maintenant disponibles dans le monde entier.

Les huiles oméga-3 sont des acides gras essentiels qui offrent un large éventail d’avantages, notamment pour la santé cardiovasculaire, oculaire et cérébrale. Les huiles oméga-3 à longue chaîne, en particulier l’EPA et le DHA, sont principalement utilisées comme produits nutritionnels et pharmaceutiques. Ils ont une gamme de mécanismes d’action, y compris des effets directs sur la membrane et des avantages anti-inflammatoires. En raison de la gamme complète des avantages potentiels pour la santé de l’EPA et du DHA, en particulier, de nombreux efforts de recherche ont été déployés pour ajouter ces ingrédients dans les aliments et les boissons.

La consommation régulière de probiotiques peut influencer positivement la nutrition d’une personne. Leur façon d’agir sur l’organisme est très complexe, et donc tous les bénéfices pour le bien-être ne sont pas établis, et des recherches supplémentaires dans ce domaine sont nécessaires. Les probiotiques semblent influencer positivement l’état digestif. Il a été observé que les probiotiques peuvent réduire la durée moyenne de la diarrhée chez les patients atteints d’une forme infectieuse de diarrhée. Les probiotiques peuvent également aider à prévenir la diarrhée associée aux antibiotiques

Les flavonoïdes, une grande famille de polyphénols synthétisés par les plantes, peuvent être divisés en plusieurs sous-classes différentes, chacune comprenant des centaines de composés différents. Les avantages potentiels pour la santé humaine des flavonoïdes comprennent des activités antivirales, antitoxiques, antifongiques, antibactériennes, antiallergiques, anti-inflammatoires et antioxydantes.

Le maïs violet, l’huile MCT, la maca, le vinaigre de noix de coco sont quelques-uns des produits qui devraient être à la hausse ces dernières années

Le marché mondial des ingrédients alimentaires fonctionnels est remarquablement fragmenté avec des acteurs majeurs tels que DowDuPont (États-Unis), Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Arla Foods (Danemark), BASF SE (Allemagne), Cargill (États-Unis), Chr. Hansen (Danemark), Amway, Kerry Group PLC., Nestlé, Standard Functional Foods Group Inc. entre autres qui constituent collectivement un marché concurrentiel.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des ingrédients alimentaires fonctionnels en fonction du type, de la source, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenus en milliards USD ; 2018-2028)

Probiotiques

Protéines et acides aminés

Phytochemical & plant extracts

Prebiotics

Fibers & specialty carbohydrates

Omega-3 fatty acids

Carotenoids

Vitamins

Minerals

Source Outlook (Revenue in Billion USD; 2018–2028)

Natural Animal Microbial Plant

Synthetic

Application Outlook (Revenue in Billion USD; 2018–2028)

Food Dairy Products Bakery Products Confectionery Products Meat and Meat Products Infant Food

Beverages Energy Drinks Juices Health Drinks



Regional Outlook (Revenue in Billion USD; 2018–2028)

North America US. Canada

Europe Germany France UK Spain Italy Rest of the Europe

Asia Pacific China India Japan Rest of Asia-Pacific

Middle East & Africa

Latin America Brazil



