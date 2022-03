Demande de rapport de recherche sur le marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux par Business Market Insights Forecast 2019 à 2027

La fabrication additive est une technique utilisée pour fabriquer des prototypes rapides ainsi que des pièces fonctionnelles. L’utilisation de la fabrication additive dans l’industrie médicale a augmenté ces dernières années en raison des progrès technologiques. Avec l’adoption croissante de la fabrication additive dans le secteur de la santé, les possibilités de personnalisation et d’innovation des dispositifs médicaux ont considérablement augmenté au cours des dernières années.

Dernière mise à jour sur l’analyse du «marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux en Amérique du Nord», analyse de la croissance du marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux en Amérique du Nord et projection d’ici – 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des plus grandes entreprises du Nord Industrie américaine de la fabrication additive de dispositifs médicaux. Avec l’étude de marché classée sur la fabrication additive de dispositifs médicaux en Amérique du Nord basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit un portefeuille d’acteurs de premier plan ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

Marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux – Profils des entreprises

• Systèmes 3D, Inc.

• Additifs GE

• Matérialiser NV

• 3T Fabrication Additive Limitée

• Renishaw plc

• Stratasys Ltd

• Vaupell, INC.

Marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux – par technologie

• Frittage laser

• Stéréolithographie

• Fusion par faisceau d’électrons

• Extrusion

Marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux – par produit

• Instruments chirurgicaux

• Implants et prothèses

• Guides chirurgicaux

• Création de tissus

• Autres produits

Marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux – par application

• Orthopédie

• Dentaire

• Craniomaxillofacial

• Bioingénierie

Marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux en Amérique du Nord 2019-2027 : principaux faits saillants

• CAGR du marché au cours de la période de prévision 2019-2027.

• Des données détaillées sur les facteurs qui aideront le développement du marché de la fabrication additive de dispositifs médicaux en Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années.

• Évaluation de la taille du marché nord-américain de la fabrication additive de dispositifs médicaux et de son engagement envers le marché parent.

• Prévisions sur les schémas à venir et les changements de comportement des acheteurs.

• Le développement du marché nord-américain de la fabrication additive de dispositifs médicaux.

• Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs.

• Détails complets des composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché nord-américain de la fabrication additive de dispositifs médicaux.

