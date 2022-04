Demande croissante du marché européen du vélo électrique, opportunités futures et aperçu avec des acteurs clés – Aventon, Giant Bicycles, Haibike

Le marché européen du vélo électrique devrait passer de 11 706,81 millions de dollars US en 2021 à 48 810,57 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 22,6 % de 2021 à 2028.

Un vélo électrique (e-bike) est livré avec un moteur intégré qui facilite sa propulsion. Les vélos électriques sont largement divisés en vélos qui aident les cyclistes à pédaler (pedelecs) et en vélos qui accélèrent à travers l’accélérateur, conférant une fonctionnalité de style moto. La possibilité d’être pédalé par les cyclistes distingue ces vélos des motos électriques. Giant Bicycles est l’un des principaux fournisseurs de VAE en Europe, tandis que Yamaha est l’un des leaders du marché des vélos électriques à accélérateur. De plus, Aventon Bikes propose des modèles de vélos électriques dotés à la fois d’une puissance de pédale assistée et d’une accélération basée sur l’accélérateur.

En Europe, les vélos électriques supportant jusqu’à 45 km/h sont appelés VAE. En 2018, Swindon Powertrain Ltd., un fabricant britannique, a lancé le vélo électrique SWIND EB-01 le plus rapide au monde. Ce vélo électrique peut atteindre jusqu’à 96 km/h avec une autonomie allant jusqu’à 128 km. Les vélos électriques sont généralement alimentés par un système de batterie rechargeable comprenant du plomb-acide scellé (SLA), du nickel-cadmium (NiCad), du nickel-hydrure métallique (NiMH) ou du lithium-ion polymère (Li-ion). De plus, les moteurs à balais et sans balais sont les types de moteurs les plus couramment utilisés dans les vélos électriques. Ces vélos présentent de nombreux avantages sociaux, environnementaux, sanitaires et économiques ; il s’agit notamment de la vitesse rapide et de la flexibilité opérationnelle, de l’amélioration de la condition physique des utilisateurs, de la réduction des frais de transport et de l’amélioration de la qualité de l’air.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Aventon

• Vélos géants

• Haibike

• Vélos Mérida

• Groupe Accell

• Robert Bosch GmbH

• Shimano Inc.

• Composants de vélo spécialisés, Inc.

• Trek Bicycle Corporation

• Yamaha Motor Europe N.V.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché européen des vélos électriques

Selon les données fournies par Eurostat, le fournisseur de services statistiques de l’UE, les restrictions et les normes liées à la pandémie ont réduit la consommation des ménages de 8 % dans toute l’Europe et la réduction a été plus élevée dans les pays qui ont imposé des confinements sévères.

Cependant, une augmentation de l’affinité des gens envers le cyclisme a entraîné une augmentation remarquable de la demande de vélos électriques à travers l’Europe pendant la pandémie de COVID-19. Avec la levée des blocages au cours du second semestre 2020 et 2021, les vélos électriques sont devenus une option d’entraînement attrayante pour une part considérable de la population, en particulier dans les pays développés comme l’Italie et la France. Par exemple, selon la Fédération européenne des cyclistes, depuis le second semestre 2020, l’Italie offre une remise en argent de 60 %, jusqu’à ~ 610 USD, sur chaque achat de vélo ou de vélo électrique pour accélérer l’adoption des vélos électriques. Par conséquent, après le ralentissement initial des activités de transport et de fabrication en Europe, le marché du vélo électrique revit en tirant parti d’un changement dans les tendances de la mobilité et de l’intérêt croissant des pays pour l’adoption de transports sains et respectueux de l’environnement.

Aperçu des segments de type de batterie

En fonction du type de batterie, le marché est segmenté en plomb-acide, lithium-ion polymère et lithium-ion. En 2020, le segment lithium-ion détenait la plus grande part de marché. En outre, le marché du même segment devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Les batteries lithium-ion sont fabriquées à partir de différentes formules utilisant du cobalt, du manganèse ou autres. Ce type de batterie est idéal pour les applications à haute capacité et à faible puissance, car elles peuvent être moulées en différentes formes et installées dans des espaces uniques.

Marché européen du vélo électrique, par type de classe

Sur la base du type de classe, le marché européen des vélos électriques est segmenté en classe I, classe II et classe III. Le segment de classe II a dominé le marché. Cependant, le marché du segment de classe III devrait croître au rythme le plus rapide d’ici 2028.