Demande croissante du marché des solutions de génération de leads en Asie-Pacifique, opportunités futures et aperçu avec les principaux acteurs agilecrm.com, Bitrix, Inc., callboxinc.com, Cience Technologies

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Marché des solutions de génération de leads en Asie-Pacifique » par application de composant, mode de déploiement, vertical et région prévu jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights, le marché des solutions de génération de leads APAC devrait passer de 743,29 millions de dollars US en 2021 à 2 436,54 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 18,5% de 2021 à 2028.

Le logiciel de génération de leads nécessite des informations telles que le nom, l’adresse, les informations d’identification bancaires, les préférences spécifiques et le niveau d’études des candidats recherchés. Avec la montée en puissance de l’accès à Internet, le nombre de personnes répondant à divers processus de rétroaction en ligne et participant à des sondages a également augmenté, partageant volontairement leurs informations. Les informations d’identification primitives peuvent être enregistrées chaque fois que les utilisateurs s’abonnent ou téléchargent une application mobile. Les données collectées sur Internet sous forme de questionnaires sont discrètes, ce qui rend leur traitement et leur analyse faciles et précis.

Le rapport couvre les perspectives concurrentielles détaillées, y compris la part de marché et les profils d’entreprise des principaux acteurs opérant sur le marché mondial. Les principaux acteurs présentés dans le rapport comprennent :

• agilecrm.com

• Bitrix, Inc.

• callboxinc.com

• Technologies des sciences

• HubSpot, Inc.

• TechTarget

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie à « la solution de génération de leads en Asie-Pacifique et aux produits matériels. La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises en « solutions de génération de leads en Asie-Pacifique.

Segmentation du marché des solutions de génération de leads APAC

Marché des solutions de génération de leads APAC – Par offre

• Logiciel

• Prestations de service

Marché des solutions de génération de leads APAC – Par taille d’entreprise

• PME

• Grandes entreprises

Ce rapport fournit :

1) Un aperçu du marché du « marché des solutions de génération de leads en Asie-Pacifique et des technologies associées.

2) Analyses des «tendances du marché des solutions de génération de leads en Asie-Pacifique, avec des données de 2019, des estimations pour 2020 et 2021 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2028.

3) Identifications de nouvelles opportunités de marché et plans promotionnels ciblés pour le « Marché des solutions de génération de leads en Asie-Pacifique

4) Discussion sur la recherche et le développement, et la demande de nouveaux produits et de nouvelles applications.

5) Profils d’entreprise complets des principaux acteurs de l’industrie.

