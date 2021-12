Demande croissante du marché des services de location de voitures en Amérique du Nord, impact sur la part de l’industrie du rapport prévisionnel 2019-2027 : possibilités incroyables, croissance avec la pandémie d’étude de l’industrie, restez à jour avec l’IMC

Un rapport ajouté sur Business Market Insights, intitulé « Marché des services de location de voitures en Amérique du Nord » 2019 par entreprise, régions, type et application, prévisions jusqu’en 2027, couvre plusieurs organisations bien connues, des acteurs clés du marché qui dominent le marché.

Le marché des services de location de voitures en Amérique du Nord est principalement tiré par le nombre croissant de services de location de voitures dans la région, car diverses sociétés établies se concentrent sur la fourniture de services à leurs clients. En outre, le pouvoir d’achat croissant de la population et l’évolution du mode de vie sont également des facteurs puissants qui stimulent la croissance du marché nord-américain des services de location de voitures dans la région. Les activités touristiques croissantes et le budget touristique en constante augmentation ont soutenu la croissance du marché des services de location de voitures.

Plusieurs sociétés de location de voitures se concentrent sur l’offre de solutions technologiques avancées à leurs clients avec l’intention d’offrir un service client amélioré ainsi que de distinguer leurs services de ceux offerts par leurs concurrents. En octobre 2019, Enterprise Holdings a présenté Entegral, une solution logicielle intégrée capable de simplifier le processus post-accidentel ; ce produit a permis aux prestataires de services de ramener les clients sur leur chemin, dans leurs voitures.

Avis Budget Group, Inc.

Europcar Mobility Group SA

AB Car Rental Bonaire

DriveNow GmbH & Co. KG

Mouvement vert

Sixt SE

La société Hertz

National Car Rental (Entreprise Holdings)

ALD Automobile

Groupe Arval BNP Paribas

Athlon International

DriveME

Elite Rent-a-Car

Location de voitures indigo

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation dans le monde expliquent que le marché créera des perspectives conservatrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une explication plus détaillée du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

MARCHÉ EUROPEEN DES SERVICES DE LOCATION DE VOITURES – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Marché des services de location de voitures en Europe par lieu de location

Hors aéroport

Poste extérieur

Centre-ville

Campagne

Inter-ville

À l’aéroport et à la gare

Marché des services de location de voitures en Europe par catégorie de voiture

Mini & Économique

Compact et intermédiaire

Standard

Taille réelle

Prime

Luxe

Spécial

Marché des services de location de voitures en Europe par type de client

B2B

Entreprise

PME

Autres

B2C

