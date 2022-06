Demande croissante du marché des revêtements miroirs et prévisions mondiales 2029 | Arkema, FENZI, Fero Corporation, The Sherwin-Williams Company

Data Bridge Market Research analyse que le marché des revêtements miroirs connaîtra un TCAC de 7,40 % pour la période de prévision 2022-2029. Le rapport sur le marché des revêtements miroir analyse la croissance, due à l’augmentation de la demande dans les secteurs militaire et de la défense.

Les miroirs peuvent être créés en alternant des couches diélectriques à haut et bas indice sur une surface de verre. Les surfaces réfléchissantes sont utilisées dans une variété d’applications en raison de leur capacité à réfléchir la lumière incidente. Plusieurs métaux, dont l’argent, l’aluminium, le cuivre et l’or, sont utilisés comme revêtements de miroir pour améliorer les propriétés de réflexion d’un système optique.

Le marché des revêtements de miroirs est stimulé par la demande croissante de verre architectural et de miroirs dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que dans les applications automobiles et de transport. Le marché mondial des revêtements de miroirs est alimenté par une forte demande. Les revêtements miroirs sont importants dans les applications d’énergie solaire. L’émergence de bâtiments écologiques, ou bâtiments économes en énergie, offre des opportunités de croissance sur le marché mondial des revêtements de miroirs.

Les revêtements de miroir sont largement utilisés pour prévenir l’abrasion, les rayures, la rouille et la corrosion chimique, entre autres, ce qui devrait stimuler la croissance du marché, tandis que la demande croissante de composés organiques à faible volatilité (COV), de revêtements de miroir écologiques et durables offrira des opportunités. pour la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché des revêtements miroirs sont : Arkema, FENZI, Fero Corporation, The Sherwin-Williams Company, Vitro Architectural Glass, Guardian Glass, LLC., Diamon-Fusion International, Inc. (DFI), PearlNano, LLC, Mäder, Tianjin Xin Lihua Color Materials Co., Ltd, Zhejiang Hongding Industrial Co., Ltd, CASIX, Séura, Murakami Corporation, PERSEUS MIRRORS, actiMirror, GLANCE DISPLAYS, On The Wall, Inc, ad notam AG, DENSION LTD, Embrace, Gentex Corporation, MAGNA INTERNATIONAL INC, Ficosa Internacional SA, SL et Mirrocool entre autres.

En outre, le rapport persuasif sur le marché des revêtements miroirs donne un aperçu de la croissance des revenus et de l’initiative de durabilité. En comprenant et en gardant à l’esprit les besoins des clients, une méthode ou une combinaison de plusieurs étapes a été utilisée pour créer cet excellent rapport d’étude de marché. Le rapport étudie une évaluation à grande échelle des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Ce rapport englobe également toutes les données qui couvrent la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont basés sur l’analyse SWOT. Un rapport d’analyse de marché influent sur les revêtements miroirs présente un examen de haut en bas du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales.

Une évaluation approfondie des acteurs importants qui fonctionnent sur le marché des revêtements miroir et de leur placement en plus de leur contribution au marché, de leur portefeuille d’investissement et de quelques autres informations est soulignée dans le dossier de l’étude. De plus, le rapport inclut des mises à niveau récentes, les demandes du marché des revêtements miroir et des méthodes commerciales critiques qui aident l’entreprise ainsi que les entreprises opérant à l’intérieur. De même, le dossier fournit une analyse approfondie de leurs nouvelles fusions, investisseurs, parties prenantes et acquisitions qui auront un effet énorme sur l’espace de l’industrie des revêtements miroirs au cours des prochaines années.

Cependant, des politiques réglementaires strictes et des défis environnementaux entravent le marché des revêtements miroir. Les revêtements miroir à base d’eau nécessitent un temps de séchage plus long, ce qui limite le marché des revêtements miroir à base d’eau. De plus, les fluctuations des prix des matières premières feront également dérailler le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des revêtements miroirs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont en font partie. Analyst Brief , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des revêtements miroir et taille du marché

Le marché des revêtements miroirs est segmenté en fonction du type de résine, de la technologie, du substrat et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles. ,

Sur la base du type de résine, le marché est segmenté en polyuréthane, époxy, acrylique et autres.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en revêtements à base de solvant, à base d’eau et de nano-miroir.

Sur la base du substrat, le marché est segmenté en argent et en aluminium.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs de l’automobile, de la construction, des transports, de l’architecture, de la décoration, de l’énergie solaire et de la défense.

