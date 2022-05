Demande croissante du marché des logiciels d’indexation des patients en Asie-Pacifique, opportunités futures et aperçu avec les principaux acteurs McKESSON CORPORATION, Oracle Corporation, Wipro Limited

Selon un nouveau rapport d’étude de marché «Asia Pacific Master Patient Index Software Market» par application de composant, mode de déploiement, vertical et prévision régionale jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights, le marché des logiciels d’indexation des patients Master en Asie-Pacifique devrait passer de 180,3 millions de dollars US en 2021 à 371,2 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,9 % de 2021 à 2028.

L’index principal des patients (MPI) est un élément essentiel et critique de chaque hôpital ou centre de soins de santé. Pour maintenir l’énorme base de données des patients, des logiciels ou des systèmes MPI sont utilisés. Le logiciel ou le système MPI est une fonctionnalité principale intégrée au dossier de santé électronique (HER) pour maintenir une identité universelle des patients au niveau organisationnel. MPI aide à connecter les dossiers des patients à partir de plusieurs bases de données et réduit la duplication des données des patients. MPI permet également d’éviter l’inexactitude des données entraînant des traitements inappropriés.

Le rapport couvre les perspectives concurrentielles détaillées, y compris la part de marché et les profils des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché mondial. Les acteurs clés présentés dans le rapport incluent :

• CORPORATION McKESSON

• Oracle Corporation

• Wipro limitée

• Allscripts Healthcare Solutions, Inc.

• MEDITECH

• Société intersystèmes

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie à la solution logicielle et aux produits matériels «Asia Pacific Master Patient Index». La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises pour les solutions logicielles « Asia Pacific Master Patient Index Software ».

Ce rapport fournit :

1) Un aperçu du marché du «marché des logiciels d’indexation des patients en Asie-Pacifique et des technologies associées.

2) Analyses des tendances du marché du logiciel d’indexation des patients en Asie-Pacifique, avec des données de 2019, des estimations pour 2020 et 2021 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2028.

3) Identifications de nouvelles opportunités de marché et plans promotionnels ciblés pour le «marché des logiciels d’indexation des patients en Asie-Pacifique»

4) Discussion sur la recherche et le développement, et la demande de nouveaux produits et de nouvelles applications.

5) Profils d’entreprise complets des principaux acteurs de l’industrie.

