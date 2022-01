Demande croissante du marché des logiciels de comptabilité de construction Asie-Pacifique, opportunités futures et aperçu avec les principaux acteurs – Chetu Inc., Intuit Inc., Sage Group plc, Viewpoint, Inc., Xero Limited

Le marché des logiciels de comptabilité de la construction en APAC devrait passer de 201,98 millions de dollars US en 2019 à 384,38 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 8,9% de 2020 à 2027.

L’étude « Asia-Pacific Construction Accounting Software Market » de « The Business Market Insights » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances prévalant sur le ans.

Un logiciel de comptabilité approprié est essentiel pour administrer efficacement toutes les organisations de construction. Les entreprises de tous les volumes négocient régulièrement avec divers sous-traitants, entrepreneurs et unités de construction temporaires, ce qui détaille davantage l’acquisition, le salaire et plusieurs autres objectifs comptables. Pour cette raison, un logiciel avancé est nécessaire pour confirmer que tout, des bons de commande à l’inventaire, et que l’équipement est suivi, utilisé et fourni en conséquence. Le logiciel de comptabilité de la construction permet aux utilisateurs de disposer de nombreux outils de gestion financière pour les activités de construction et les grands projets.

Principaux acteurs du marché des logiciels de comptabilité de construction en Asie-Pacifique : Chetu Inc., Intuit Inc., Sage Group plc, Viewpoint, Inc., Xero Limited

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché Asie-Pacifique des logiciels de comptabilité de construction. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché des logiciels de comptabilité de construction en Asie-Pacifique

Marché des logiciels de comptabilité de construction APAC – par composant

Solutions

Prestations

Marché des logiciels de comptabilité de construction APAC – par type de déploiement

Nuage

Sur site

Marché des logiciels de comptabilité de construction APAC – par application

PME

Grandes entreprises

