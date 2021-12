Demande croissante du marché de l’IoT cellulaire en Amérique du Nord, opportunités futures et aperçu avec les principaux acteurs – AT&T INC, ARM Holdings Plc, Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Des facteurs tels que l’augmentation des niveaux de revenu disponible, la disponibilité de smartphones abordables et les forfaits Internet à bas tarif conduisent à l’adoption rapide des smartphones et autres appareils électroniques grand public dans le monde, ce qui stimule la croissance des « objets connectés » ou IoT. En plus de cela, le nombre croissant de cas d’utilisation de l’IoT dans les maisons intelligentes, les villes intelligentes, les transports intelligents et les bâtiments intelligents stimule encore plus la demande d’appareils connectés à l’IoT.

savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché nord-américain de l’IoT cellulaire | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW00729

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• AT&T INC

• ARM Holdings Plc

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson

• Huawei Technologies Co., Ltd.

• MediaTek Inc.

• Qualcomm incorporé

• Sierra Wireless, Inc.

• Sequans Communications SA

• Groupe Thales

• Société ZTE

Segments du marché de l’IoT cellulaire :

Marché de l’IoT cellulaire – Par technologie

2G et 3G

4G

LTE-M

NB-IoT

5G

Marché de l’IoT cellulaire – par industrie d’utilisation finale

Industriel

Infrastructures et construction

Vendre au détail

Electronique grand public

Automobile et transport

Énergie et services publics

Soins de santé

Obtenez un exemple de copie de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW00729

Questions répondues dans l’étude de marché de l’IoT cellulaire en Amérique du Nord :

• Quel est le taux de croissance du marché du marché de l’IoT cellulaire en Amérique du Nord de 2019 à 2027?

• Quelle sera la taille du marché nord-américain du marché de 2019 à 2027?

• Qui sont les principales entreprises de fabrication d’Amérique du Nord sur le marché IoT cellulaire en Amérique du Nord ?

• Quelles sont les grandes tendances actuelles et les tendances prévues ?

• Quels sont les défis rencontrés sur le marché de l’IoT cellulaire en Amérique du Nord ?

• Comment partager la promotion de l’IoT cellulaire en Amérique du Nord à partir de différentes marques de fabrication ?

• Quels seront les créneaux dans lesquels les acteurs présentant des plans détaillés, des données financières et également des avancées récentes devraient s’établir ?

• Quels seront les taux de croissance anticipés pour votre propre économie de l’IoT cellulaire en Amérique du Nord, ainsi que pour chaque segment à l’intérieur ?

• Quelle sera l’application et les types d’IoT cellulaire en Amérique du Nord et les prévisions accompagnées de près par les producteurs ?

• Quelles sont les conclusions du rapport sur le marché de l’IoT cellulaire en Amérique du Nord ?

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et la technologie, les médias et les télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/