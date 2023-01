Demande croissante du marché de l’antigel avec les principaux acteurs, 7,85 milliards USD, analyse et prévisions complètes

» Marché de l’antigel » est le titre d’un nouveau rapport de Data Bridge Market Research. Les stratégies de croissance clés, les moteurs, les opportunités, les segments clés, l’analyse des cinq forces de Porter et l’environnement concurrentiel sont tous disséqués en détail dans la recherche. Ce rapport de marché fournit une estimation ordonnée de les principaux défis en termes de ventes, d’exportation / importation ou de revenus auxquels toute entreprise pourrait être confrontée dans les années à venir.Tout en explorant la définition du marché, ce rapport étudie précisément les facteurs moteurs du marché et les contraintes du marché.Le rapport d’étude de marché Antigel étudie également les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui permettent de construire des stratégies de production pour l’industrie Antigel De plus, des sources très fidèles telles que des revues, des journaux, des sites Web d’entreprises,et les rapports annuels des entreprises ont été référés pour collecter les données sur lesquelles on peut compter en toute confiance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’antigel était évalué à 5,08 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 7,85 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Analyse du marché des antigels :

Le marché Antigel est tiré par l’adoption croissante des produits IoT. L’envolée du taux d’adoption des modems acoustiques sous-marins dans le naval de défense est un moteur majeur de la croissance du marché. L’évolution de l’orientation de l’assureur, passant de stratégies basées sur les produits à des stratégies centrées sur le consommateur, fait augmenter la demande pour le marché des équipements antigel. D’autres facteurs importants tels que la sensibilisation croissante des assureurs aux canaux numériques et les progrès technologiques amortiront le taux de croissance du marché Antigel. En outre, la recrudescence du taux d’adoption des solutions numériques basées sur le cloud par les assureurs pour obtenir une évolutivité élevée accélérera le taux de croissance du marché Antigel pour la période de prévision mentionnée ci-dessus.

De plus, la sensibilisation accrue des assureurs à l’accès à un segment plus large du marché et aux nouveaux marchés émergents stimulera les opportunités bénéfiques pour la croissance du marché Antigel.

Cependant, les difficultés liées à l’intégration des plates-formes d’assurance avec les systèmes hérités agiront comme un recyclage majeur et entraveront davantage la croissance du marché. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée mettra au défi la croissance du marché Antigel.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché Antigel comprend:

Valvoline Inc. (États-Unis)

Exxon Mobil Corporation (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

TotalEnergies (France)

Société Chevron. (NOUS)

Royal Dutch Shell plc (Royaume-Uni)

OLD WORLD INDUSTRIES, LLC (États-Unis)

Prestone Products Corporation (États-Unis)

Arteco (Belgique)

AMSOIL INC. (États-Unis)

Corporation Recochem. (Canada)

Devise (France)

Développement récent

En août 2021, Valvoline Inc. et Haertol ont introduit une nouvelle technologie de liquides de refroidissement conçue spécifiquement pour les moteurs modernes, Valvoline Antifreeze Coolant HT-12 Green et Valvoline Antifreeze Coolant HT-12 Pink.

En juillet 2021, Castrol a lancé le fluide e-thermique Castrol ON, un nouveau fluide e-thermique avancé pour batterie directe qui permettra aux futures générations de véhicules électriques d’être chargées plus rapidement tout en offrant des performances, une protection et une durabilité accrues.

Dynamique du marché mondial des antigels

Conducteurs

Incorporation de lubrifiants hautes performances

L’introduction de la lubrification haute performance à la suite de l’évolution des réglementations environnementales visant à réduire l’empreinte carbone s’est traduite par des performances élevées et une meilleure efficacité énergétique des véhicules. L’antigel automobile est ajouté aux lubrifiants haute performance pour les empêcher de geler, ce qui augmente la durabilité du moteur. Cela devrait apporter une croissance significative au marché de l’antigel automobile dans les années à venir. Pour assurer la durabilité du marché, les principaux acteurs du marché se concentrent sur les stratégies de lancement de nouveaux produits et l’expansion géographique.

Développement d’antigel biosourcé pour éliminer la toxicité dans la nature

Une exposition prolongée à l’antigel automobile peut provoquer des intoxications chez l’homme ainsi que des effets toxiques chez les petits animaux. Les gouvernements de plusieurs pays prennent des mesures disciplinaires pour compenser les effets nocifs qui pourraient nuire à l’environnement en contaminant les ressources en eau.

En conséquence, les fabricants du marché de l’antigel automobile intègrent de l’antigel biosourcé dans diverses formulations de lubrifiants afin de répondre aux normes établies par divers organismes gouvernementaux. Comme il est écologique et biodégradable, les consommateurs préfèrent de plus en plus l’antigel automobile biosourcé.

Occasion

La demande accrue d’antigels et de liquides de refroidissement pour moteur de la part des fabricants d’équipement d’origine et du marché secondaire de l’industrie automobile fait progresser le marché de l’antigel. En outre, au cours de la période de prévision, la gestion thermique des batteries utilisant des systèmes de refroidissement liquide dans les véhicules électriques et hybrides devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché de l’antigel.

Contraintes

Cependant, l’introduction de liquides de refroidissement à longue durée de vie et la tendance croissante à la réduction de la taille des moteurs agissent comme des contraintes sur le marché de l’antigel au cours de la période de prévision, tandis que la volatilité du prix des matières premières, combinée au recyclage de l’antigel, mettra à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision. .

Ce rapport sur le marché de l’antigel fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’antigel, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Segmentation du marché Antigel :

Technologie

Technologie des acides inorganiques (IAT)

Technologie de l’acide organique (OAT)

Technologie d’acide organique hybride (HOAT)

Type de produit

Glycérine

Propylène glycol

Éthylène glycol

Type de véhicule

Véhicule de tourisme

Véhicule utilitaire bas

Véhicule utilitaire lourd

Application

Automobile

Aérospatial

Transfert de chaleur industriel

Systèmes de refroidissement

Analyse au niveau du pays du marché des antigels

Les pays couverts par le rapport de marché Antigel sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et développement de logiciels.

Le rapport sur le marché des antigels répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Antigel générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Antigel?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global Antigel?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Antigel?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Antigel pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Antigel ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché Antigel?

Table des matières : Marché mondial des antigels

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des antigels, composant

7 Marché mondial des antigels, utilisateur final

8 Marché mondial des antigels, demande d’assurance

9 Marché mondial des antigels , type de déploiement

10 Taille de l’organisation du marché mondial des antigels

10 Marché mondial des antigels, par région

11 Marché mondial des antigels, paysage de l’entreprise

12 Analyse SWOT

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

