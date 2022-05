Demande croissante de logiciels d’analyse commerciale d’entreprise dans les secteurs d’activité déclarés par Oracle Corporation, IBM Corporation, SAP AG, Tableau Software, Inc, Tibco Software

Le Global Le marché des logiciels d’analyse commerciale d’entreprise est extrêmement compétitif et comprend divers acteurs mondiaux et régionaux qui représentaient une part de marché solide en 2020. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché mondial des logiciels d’analyse commerciale d’entreprise comprennent : Microsoft Corporation, Oracle Corporation, IBM Corporation, SAP AG, Tableau Software, Inc, QlikTech International AB, Tibco Software, Inc, MicroStrategy Inc, SAS Institute, Inc., Com, Inc., EMC Corporation, Symantec Corporation et autres.

Le marché mondial des logiciels d’analyse commerciale d’entreprise devrait atteindre une taille de marché considérablement importante en 2028 et enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision. L’analyse du secteur indique que la demande croissante de logiciels d’analyse commerciale d’entreprise dans des secteurs tels que la santé et la fabrication est motivée par l’évolution des tendances du marché, qui devraient soutenir la croissance du secteur ainsi que la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché des logiciels d’analyse commerciale d’entreprise comprend des activités telles que le développement et la distribution de solutions logicielles pour la gestion de la relation client (CRM), l’analyse commerciale, l’intelligence économique (BI), l’analyse prédictive et la collaboration. Il comprend également des services de formation et de conseil liés à ce logiciel. Actuellement, les entreprises informatiques se concentrent sur la conception et le développement d’outils d’analyse commerciale efficaces. Ces solutions logicielles peuvent s’avérer utiles pour les entreprises et les analystes de données.

En fonction du type de produit, le marché mondial est segmenté en type 1, type 2, type 3, type 4 et autres. Parmi ceux-ci, le segment de type 2 devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste tout au long de la période de prévision en raison de facteurs tels que le nombre croissant d’internautes, l’utilisation croissante des téléphones intelligents, des ordinateurs portables et l’augmentation des investissements des acteurs du marché pour développer des produits améliorés.

Les secteurs commerciaux et industriels en croissance rapide, les préoccupations croissantes concernant la violation de données dans les entreprises multinationales, les entreprises, les hôpitaux, la demande croissante de services TIC dans divers secteurs tels que les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l’informatique, les services financiers et les hôpitaux sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance du croissance des revenus du marché mondial des logiciels d’analyse d’entreprise. En outre, l’augmentation des investissements en R&D et l’accent mis sur le développement de produits plus sûrs soutiennent la croissance du marché.

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus robuste entre 2021 et 2028 en raison de facteurs tels que les inquiétudes croissantes concernant la fuite et la sécurité des données, la présence d’acteurs clés et l’adoption croissante de solutions avancées.

d’analyse commerciale d’entreprise aux niveaux mondial, régional et nationalLe rapport contient une analyse des tendances dans chaque segment du marché pour la période de 2018 à 2028.

Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché mondial des logiciels d’analyse commerciale d’entreprise en fonction du type de produit, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale comme suit .

Par type de produit :

relation client (CRM) Logiciel

d’analyse commerciale Logiciel

de Business Intelligence (BI) Logiciel

d’analyse prédictive Logiciel

collaboration

Par application :

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Par secteur d’utilisation finale :

BFSI

Santé

Fabrication

Informatique et télécommunications

Médias & Entertainment

Transport

Energy & Utilities

Retail

Autres

Régions couvertes :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principaux objectifs du rapport :

Détails sur la croissance des revenus, la taille du marché, les moteurs, les opportunités, les

contraintes produits, applications et analyse détaillée des régions du marché

Capacité de production, revenus, structure de prix, part de marché et TCAC.

Pour offrir des informations sur la position actuelle du marché, l’estimation des prévisions, le paysage concurrentiel et les activités de recherche et développement

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon la demande du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

