Demande croissante de l’industrie de l’aquaculture pour stimuler la croissance du marché de la farine de sang à un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2019-2027

Selon notre dernière étude de marché sur « l’impact du COVID-19 et le marché mondial de la farine de sang jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par source (sang de porc, sang de volaille et sang de ruminant) ; Application (aliments pour porcs, volailles, aliments pour ruminants, aliments aquatiques et autres) ; Processus (Séchage Solaire, Séchage au Tambour, Séchage Anneau et Flash, et Séchage par Pulvérisation); et géographie », le marché de la farine de sang était évalué à 1 825,9 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 2 451,6 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 3,4 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

La farine de sang est une forme séchée de sang animal recueilli par l’abattage de plusieurs espèces de bétail, telles que les bovins, les porcs et les poulets. Il est considéré comme une riche source de protéines, de fer et d’azote ; de plus, il est utilisé pour compléter les régimes alimentaires à base de céréales, de restes de plantes et de fourrages. En 2018, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial de la farine de sang. La croissance du marché de la farine de sang dans cette région est principalement attribuée à la demande croissante de protéines animales, ainsi qu’à l’augmentation de la production d’aliments pour animaux. L’attention accrue portée à la durabilité de l’environnement et à l’utilisation d’ingrédients naturels dans les pratiques agricoles a encore stimulé la demande de farine de sang dans la région. De plus, les principaux pays consommateurs de viande tels que la Chine et le Vietnam stimulent la demande d’ingrédients alimentaires rentables et sains,

Le prix de la farine de sang est assez économique, ce qui favorise également son utilisation par de nombreux jardiniers et agriculteurs à travers le monde. De plus, il n’est pas nécessaire d’ajouter de la farine de sang en grande quantité pour traiter le sol. Les entreprises du monde entier ont également réalisé l’immense potentiel que le repas de sang peut offrir pour augmenter la fertilité du sol. Des acteurs tels que The Jobe’s Company, Boyer Valley Company, LLC, Garden Tea Co proposent une farine de sang de haute qualité qui peut être utilisée dans l’engrais. Par exemple, The Jobe’s Company, basée en Amérique du Nord, propose des granulés de farine de sang organique, qui fournissent de l’azote aux plantes potagères à feuilles vertes, aux plantes ornementales, aux arbres et aux arbustes afin qu’ils puissent produire un feuillage vert sain et luxuriant.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la farine de sang

La récente épidémie de COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans toutes les régions du monde. En mai 2020, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni et certains autres pays figuraient parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie a affecté les économies de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises appelées mesures de protection pour arrêter la propagation du COVID-19. L’industrie de la transformation des aliments est considérée comme l’une des principales industries au monde qui subit de graves fermetures d’usines, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux en raison de cette épidémie. Même si certains constructeurs tentent de récupérer leur perte en mettant en place de nouvelles stratégies,

Le marché de la farine de sang, par type de produit, a été segmenté en sang porcin, sang de volaille et sang de ruminant. L’application de sang de volaille domine le marché de la farine de sang, et sa domination est principalement attribuée à la demande croissante de produits de volaille dans les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Sud. En outre, l’augmentation des abattages de volailles offre de nombreuses possibilités aux fabricants de farine de sang d’étendre leurs activités de production. Le sang de volaille est considéré comme la matière première la plus préférée dans la farine de sang en raison de sa teneur élevée en acides aminés, en particulier la lysine. Des fabricants tels que Boyer Valley, Valley Proteins Inc. et FASA Group proposent des farines de sang à base de sang de volaille.

Marché de la farine de sang : paysage concurrentiel et développements clés

Allanasons Pvt Ltd, APC Company, Inc., Apelsa Guadalajara, SA de CV, DAR PRO Ingredients, Ridley Corporation Limited, Sanimax, Terramar Chile, The Boyer Valley Company, Inc., Valley Proteins, Inc. et FASA Group font partie des acteurs clés du marché mondial de la farine de sang. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

