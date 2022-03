Demande, croissance, tendances technologiques, principales conclusions et prévisions du marché des antennes en Asie-Pacifique d’ici 2029

Une étude influente sur le marché des antennes Asie-Pacifique comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Des informations et des données de marché transparentes, fiables et complètes incluses dans le rapport de marché fiable Antenne Asie-Pacifique aideront certainement à développer les affaires et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Ce document marketing fournit une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, le contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière d’une organisation. L’une des sections du rapport d’étude de marché sur les antennes Asie-Pacifique couvre l’évaluation des probabilités des nouveaux projets d’investissement et des conclusions générales de la recherche sont proposées.

Le marché des antennes est en croissance avec le TCAC le plus élevé de 7,9 % dans les prévisions d’ici 2027 et devrait atteindre 9 232,44 millions USD d’ici 2027. L’industrialisation croissante et les besoins en services de réseau plus rapides aident le marché à croître à un rythme significatif.

La région Asie possède de solides centres de fabrication tels que le Japon, la Chine, l’Inde et d’autres grâce auxquels sa région est derrière la région à la croissance la plus rapide du marché. L’augmentation des installations de production et des accords de service avec les entreprises stimule davantage la croissance du marché. La concurrence croissante entre les acteurs du marché améliore la croissance du marché. Par exemple, en mars 2020, Telefonaktiebolaget LM Ericsson a été sélectionné par Chunghwa Telecom pour déployer les solutions 5G Core et VoLTE pour le marché taïwanais. La société propose une architecture C-RAN pour l’évolution 5G qui inclut les produits d’antenne active.

Portée et taille du marché des antennes Asie-Pacifique

Sur la base du type d’antenne, le marché des antennes est segmenté en interne et externe . En 2020, la demande croissante pour la solution de connectivité avancée pour les solutions de réseau flexibles et maximales est le moteur de la croissance du segment externe.

Sur la base de la gamme de fréquences, le marché des antennes est segmenté en haut, très haut et ultra haut . En 2020, le segment ultra-haut domine sur le marché des antennes en raison de la haute fréquence offerte par les antennes et du soutien renforcé des gouvernements.

Sur la base de la technologie, le marché des antennes est segmenté en MIMO (multiple input multiple output), MISO (multiple input single output), SIMO (single input multiple output) et SISO (single input single output). En 2020, la technologie MIMO (multiple input multiple output) est majoritairement adoptée par les utilisateurs finaux car elle offre une solution d’antenne avancée à un prix minimum.

Sur la base de l’application, le marché des antennes est segmenté en systèmes Wi-Fi, systèmes cellulaires, WiMAX, radar et autres. En 2020, la pénétration croissante du service Internet et la demande d’Internet haut débit avec une couverture maximale stimulent la croissance du segment des systèmes cellulaires.

Sur la base du secteur d’utilisation finale, le marché des antennes est segmenté en automobile , 5G, IoT, santé/médical, réseaux/communications, électronique grand public, militaire/défense, industriel et autres. En 2020, l’adoption croissante de l’antenne par les opérateurs de télécommunications est en fin de compte le moteur de la croissance de l’industrie des réseaux/communications.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des antennes sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine domine le marché des antennes en Asie-Pacifique en raison de l’adoption croissante des technologies numériques et du centre de fabrication à la croissance la plus rapide.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des antennes Asie-Pacifique comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont TE Connectivity, Ficosa Internacional SA, Abracon, DENSO CORPORATION, Pulse Electronics (une filiale de YAGEO Corp.), Laird Connectivity, Antenova Ltd., Johanson Technology, Linx Technologies, Tallysman, Inventek Systems, PCTEL , Yokowo co., ltd., AVX Antenna, Inc., Continental AG, Calearo Antenne SPA, Continental AG, Calearo Antenne SPA, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, HARADA INDUSTRY CO., LTD, HARMAN International (une filiale de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.), INPAQ Technology Co., Ltd, HELLA GmbH & Co. KGaA, Airgain, Inc., SCHAFFNER HOLDING AG, PulseLarsen Electronics (une unité commerciale de Pulse Electronics), Telefonaktiebolaget LM Ericsson, LOROM INDUSTRIAL CO. LTD. et CommScope, Inc., entre autres.

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché Antenne Asie-Pacifique.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché Antenne Asie-Pacifique sur la base de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la force Porte Five, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse au niveau national du marché pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Antenne Asie-Pacifique.

