Demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions du marché des ingrédients du pain jusqu’en 2028

La farine, l’eau et les agents levants sont les principaux ingrédients responsables de l’aspect et de la texture caractéristiques du pain. Les émulsifiants, les huiles, les œufs, le shortening et le sucre sont efficaces pour modifier ces qualités et donner un produit de bonne qualité. Il y a eu une augmentation de la demande d’ingrédients pour le pain, tels que le bicarbonate de soude, la levure chimique et d’autres condiments, car les consommateurs coincés à la maison en raison du verrouillage de Covid-19 se sont agressivement tournés vers la pâtisserie.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des ingrédients du pain avec une segmentation détaillée du marché par type d’ingrédient et application. Le marché mondial des ingrédients du pain devrait augmenter au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des ingrédients du pain et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. Compagnie Archer Daniels Midland

2. Cargil

3. Corbion

4. Koninklijke DSM N.V.

5. Solution d’ingrédients IFFCO

6. Bakels

7. Groupe Puratos

8. Aliments britanniques associés

9. Kerry Group plc

10. Dawn Food Products, Inc.

Le marché mondial des ingrédients de panification a connu une forte croissance en raison du choix croissant des consommateurs pour de nombreux produits de boulangerie. Le pain a longtemps servi d’aliment de base pour l’alimentation humaine. La demande de pain et d’autres produits de boulangerie augmente avec la demande croissante d’aliments prêts-à-servir et la préférence des consommateurs pour l’attrait, le goût et la texture. La disponibilité facile, les prix plus bas et la nutrition qui leur sont associés sont les principaux facteurs qui maintiennent la croissance du marché moderne.

Le marché mondial des ingrédients du pain est segmenté en fonction du type d’ingrédients et de l’application. Sur la base du type d’ingrédients, le marché mondial des ingrédients du pain est segmenté en farine, agent levant, huile et graisse et autres. Sur la base de l’application, le marché est divisé en Petits pains et pains, Baguettes et autres.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des ingrédients du pain. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des trois dernières années, le développement critique au cours des cinq dernières années.

