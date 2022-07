Demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions du marché des graines de lin jusqu’en 2028

Les graines de lin sont des graines brun rougeâtre avec plusieurs avantages pour la santé. Les graines de lin sont riches en acides gras oméga-3, en phytoestrogènes et en fibres solubles. Il peut être utilisé pour l’obésité, les douleurs thoraciques, l’hypercholestérolémie et le diabète, y compris d’autres. Des études récentes indiquent que les graines de lin ont des effets protecteurs contre différents types de cancer tels que le cancer du côlon, le cancer de la prostate et le cancer du sein. Les graines de lin sont riches en fibres qui aident à lutter contre la constipation.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des graines de lin avec une segmentation détaillée du marché par produit, catégorie, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des graines de lin devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des graines de lin et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport : –https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019230/

Certains des principaux acteurs du marché mondial :

Céréales de spécialité AgMotion

Compagnie Archer Daniels Midland

CanMAr Grain Products Ltd.

Cargil Inc.

Meuniers à grains

Bois de lin

Graines SS Johnson

Simosis International

Sunnyville Farms Ltd.

Aliments TA Ltée.

L’augmentation des préférences des consommateurs envers une alimentation saine et l’utilisation croissante des graines de lin pour l’alimentation des animaux et des animaux de compagnie stimulent la croissance du marché. Au fil des ans, l’inclinaison des consommateurs vers les super ingrédients tels que les ingrédients naturels et sains alimente davantage la demande du marché. L’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, associée aux applications de graines de lin dans la gamme de collations, offre une opportunité importante aux acteurs du marché sur le marché mondial des graines de lin.

Le marché mondial des graines de lin est segmenté en fonction du produit, de la catégorie et du canal de distribution. Sur la base du produit de forme, le marché est segmenté en poudre, graines entières crues et graines entières grillées. Sur la base de la catégorie, le marché est classé en biologique et conventionnel. Sur la base du canal de distribution, le marché est classé en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des graines de lin. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Acheter maintenant:-https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019230/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com