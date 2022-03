Demande actuelle et future du marché des ingrédients nutraceutiques 2029 avec Ajinomoto Co., Inc., Cargill, Incorporated, ADM, BASF SE, Associated British Foods Plc

Ingrédients nutraceutiques est un document de marché professionnel et exhaustif qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, les revues sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également effectuées dans ce document de marché. Ce rapport d’étude de marché est généré en gardant à l’esprit les besoins commerciaux actuels et les progrès technologiques. Un rapport sur le marché international des ingrédients nutraceutiques fournit des statistiques importantes sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’ industrie des aliments et des boissons .

Le rapport d’étude « Nutraceutical Ingredients Market » fournira un aperçu bénéfique en mettant l’accent sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché sont Ajinomoto Co., Inc., Cargill, Incorporated, ADM, BASF SE, Associated British Foods Plc, Ingreidon., DSM, Arla Foods amba, Tate & Lyle, Fonterra Co-operative Group Limited, FrieslandCampina, Dow., DuPont, Kerry Group., Chr. Hansen A/S, Novozymes, Roquette Frères, Danisco A/S, Givaudan et Merck KGaA

Les ingrédients nutraceutiques sont les ingrédients que l’on retrouve dans une vaste gamme d’aliments et de boissons qui offrent des bienfaits pour la santé en raison de la présence d’ingrédients actifs. Les ingrédients nutraceutiques améliorent la santé d’un individu, améliorent l’immunité, retardent le processus de vieillissement, préviennent les maladies chroniques et soutiennent la composition corporelle. De plus, les ingrédients nutraceutiques complètent les besoins nutritionnels de base des enfants sous-alimentés. Les ingrédients nutraceutiques améliorent le fonctionnement du corps et de l’esprit et la présence d’acides gras oméga-3 peut aider à prévenir le cancer de l’œsophage.

L’augmentation du revenu personnel disponible et la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des ingrédients nutraceutiques sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’évolution du mode de vie, l’occidentalisation, l’augmentation des initiatives de recherche et développement prises par les grandes entreprises, en particulier dans les économies en développement, et la population mondiale sous-alimentée en constante augmentation agissent comme des déterminants de la croissance du marché. Améliorer le canal de distribution, sensibiliser au maintien de la nourriturela sécurité, les réglementations strictes imposées par le gouvernement sur le maintien de la qualité des aliments, les exigences accrues en matière d’enrichissement des aliments imposées par les organisations gouvernementales, la prise de conscience croissante de la santé des consommateurs et l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs induiront davantage la croissance de la valeur marchande.

Segmentation:

By Type (Prebiotics, Amino Acids and Proteins, Omega-3 Fatty Acids, Vitamins, Minerals, Carotenoids, Plant Extracts and Phytochemical, Specialty Carbohydrates and Fibers), Form (Liquid and Powder), Application (Food, Beverages, Animal Nutrition, Dietary Supplements and Personal Care)

Regional Analysis

Cette section couvre la segmentation régionale qui accentue la demande actuelle et future du marché des ingrédients nutraceutiques à travers cette section couvre la segmentation régionale qui accentue la demande actuelle et future du marché des ingrédients nutraceutiques COVID-19 en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. En outre, le rapport se concentre sur la demande de segments d’applications individuelles dans toutes les régions importantes. En outre, le rapport se concentre sur la demande de segments d’applications individuelles dans toutes les régions importantes.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

IntroductionHypothèses et méthodologie de rechercheRésumé exécutifAperçu du marchéKey InsightsAnalyse et prévisions du marché mondial des ingrédients nutraceutiques, par produitAnalyse et prévisions du marché mondial des ingrédients nutraceutiques, par détecteurAnalyse et prévisions du marché mondial des ingrédients nutraceutiques, par technologieAnalyse et prévisions du marché mondial des ingrédients nutraceutiques, par applicationAnalyse et prévisions du marché mondial des ingrédients nutraceutiques, Par utilisateur finalAnalyse et prévisions du marché mondial des ingrédients nutraceutiques, par régionAnalyse et prévisions du marché des ingrédients nutraceutiques en Amérique du NordAnalyse et prévisions du marché des ingrédients nutraceutiques en EuropeAnalyse et prévisions du marché des ingrédients nutraceutiques en Asie-PacifiqueAnalyse et prévisions du marché des ingrédients nutraceutiques en Amérique latineAnalyse et prévisions du marché des ingrédients nutraceutiques en Amérique latineMoyen-Orient etAnalyse et prévisions du marché des ingrédients nutraceutiques en AfriquePaysage concurrentiel