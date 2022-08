Défis du marché du diagnostic du cancer du col de l’utérus et perspectives de croissance de l’industrie d’ici 2030

La taille du marché mondial du diagnostic du cancer du col de l’utérus devrait atteindre 9 180,63 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 5,0 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que la sensibilisation croissante au dépistage du cancer du col de l’utérus et les progrès technologiques en matière de diagnostic. Cependant, les coûts élevés associés au diagnostic du cancer du col de l’utérus pourraient entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus courant et la cause de décès par cancer chez les femmes dans le monde. En 2018, 570 000 cas de cancer du col de l’utérus ont été enregistrés, avec plus de 300 000 décès, et il représente environ 8 % du total des cas de cancer et du total des décès par cancer chez les femmes. Environ 80 % des cancers du col de l’utérus surviennent dans les pays en développement, selon les données de l’OMS, et c’est le cancer le plus fréquemment détecté pendant la grossesse. Par conséquent, le diagnostic précoce du cancer du col de l’utérus est essentiel pour initier un traitement précoce et ainsi réduire les taux de mortalité. Diverses procédures de test sont disponibles pour le diagnostic du cancer du col de l’utérus, mais la méthode de test la plus accessible et la plus facile est le test de Pap.

Le test de diagnostic utilisé pour le cancer du col de l’utérus est un processus simple dans lequel des cellules sont prélevées du col de l’utérus d’une femme et vérifiées pour les anomalies, le cas échéant. Les progrès technologiques ont permis de détecter le cancer du col de l’utérus à un rythme rapide, même à domicile, avec une meilleure précision. Les gouvernements du monde entier font la promotion de dispositifs de test à grande échelle, en particulier pour les femmes de plus de 30 ans, afin de les aider à subir fréquemment ces tests de diagnostic pour identifier la maladie à un stade précoce.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Parmi les segments thérapeutiques, le segment de la chimiothérapie représentait la plus grande part des revenus en 2021. La chimiothérapie est un traitement médicamenteux qui utilise des produits chimiques puissants pour détruire les cellules à croissance rapide dans le corps et est le plus souvent utilisé pour traiter le cancer. Il est utilisé de différentes manières pour traiter les patients atteints de cancer et est assez efficace, car il ne nécessite aucun traitement supplémentaire pour guérir le cancer. De plus, il peut également soulager les signes et les symptômes du cancer.

Parmi les segments de thérapie, le segment de radiothérapie devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante de la radiothérapie, car il peut éliminer complètement les cellules cancéreuses du corps en utilisant des rayons X à haute énergie. La thérapie peut être utilisée comme alternative aux interventions chirurgicales dans les premiers stades du cancer. La thérapie spécifique administrée aux patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus dépend de plusieurs facteurs, tels que la santé de la femme, le stade du cancer, la capacité de tolérance, les effets secondaires de la thérapie et la condition physique générale de la patiente. Plusieurs traitements ou thérapies contre le cancer sont administrés en association avec la radiothérapie interne pour obtenir des résultats optimaux, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Cervical cancer diagnostics market in North America accounted for largest revenue share in 2021, due to technological developments in the healthcare industry. Presence of an advanced medical sector in the region is playing a pivotal role in facilitating extensive research & development activities for innovative product launches. Rising investments in allied industries, such as pharmaceuticals and biotechnology, are contributing significantly to the growth of this market. Moreover, several key market players have their headquarters in countries in the region, which is further driving overall market growth. Additionally, countries such as the U.S. and Canada have high prevalence of cervical cancer, and so there is increasing demand for novel and effective diagnostic and therapeutic modalities in the region, which is expected to drive market revenue growth in North America.

In November 2021, Hologic Inc. completed the acquisition of Bolder Surgical, a privately held, U.S.–based company that provides advanced energy vessel sealing surgical devices. This acquisition focuses on expanding Hologic’s growing laparoscopic portfolio and underscores their commitments to women’s health. Hologic, Inc. is an innovative medical technology company focusing primarily on improving women’s health and well-being through early detection and treatment of diseases.

Competitive Landscape:

The report also focuses on details of each market player including its global position, financial standing, revenue generation, company overview, product & service portfolio. The Cervical Cancer Diagnostic market is extremely competitive and consists of several key players at regional and global level. Key players are focused on adopting various strategies such as new product launches, mergers and acquisitions, investments in R&D, partnerships, joint ventures and collaborations to strengthen their market position and enhance product portfolio.

Leading companies operating in the market are:

Abbott Laboratories Ltd., Becton, Dickinson and Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Guided Therapeutics Inc., Hologic Inc., Qiagen N.V., Quest Diagnostics Inc., CooperSurgical Inc., and Arbor Vita Corporation.

The report also offers detailed insights about market segmentation based on type, application and regional bifurcation:

Cervical Cancer Diagnostic Market Segmentation:

Test Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2019–2030)

Pap Smear Tests

Colposcopy

HPV Testing

Biopsy and Endocervical curettage

Others

End-use Outlook (Revenue, USD Billion; 2019–2030)

Hospitals and Clinics

Laboratories

Diagnosing Centers

Others

Regional Outlook:

North America U.S. Canada Mexico

Europe Germany U.K. Italy France BENELUX Rest of Europe

Asia Pacific China India Japan South Korea Rest of APAC

Latin America Brazil Rest of LATAM

Middle East & Africa Saudi Arabia A.E. South Africa Rest of MEA



