Défis du marché des kits de test rapide et perspectives de croissance de l’industrie jusqu’en 2030

Le dernier rapport d’analyse de marché publié par Reports and Data, intitulé » Marché mondial des kits de test rapide – Prévisions jusqu’en 2030″, examine en profondeur l’industrie des kits de test rapide pour fournir des données et des informations essentielles aux lecteurs ciblés. Le rapport consiste en des recherches quantitatives et qualitatives sur le marché effectuées par nos experts du marché. Le rapport sur l’industrie Kit de test rapide met l’accent sur les opportunités et les tendances actuelles et à venir de croissance des revenus du marché. De plus, le rapport offre des informations clés sur les statistiques de l’industrie, ainsi qu’un large éventail de facteurs dynamiques, notamment les moteurs, les contraintes, les risques, les défis, les menaces, les ratios offre et demande, les capacités de production et de fabrication, les réseaux de vente et de distribution, les coûts et la demande. volatilité, ratios import/export, marges bénéficiaires et facteurs macro-économiques et micro-économiques. Le rapport comprend les perspectives du type de produit, le spectre d’applications, les perspectives d’utilisation finale, le paysage technologique, l’analyse du marché régional et l’aperçu de la concurrence. Nos experts du marché ont déterminé les positions financières actuelles des principaux acteurs de l’industrie dans le rapport en s’appuyant sur des outils analytiques avancés tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et l’évaluation des investissements.

Selon le rapport, le marché mondial des produits pharmaceutiques et de la santé devrait atteindre une taille de marché stupéfiante de XX milliards USD en 2030, contre XX milliards USD en 2020, enregistrant un TCAC robuste de XX % au cours de la période de prévision. La croissance des revenus du marché mondial est principalement attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës à travers le monde, la demande croissante de médecine personnalisée, l’augmentation des activités de recherche et développement dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique et l’intégration rapide des technologies numériques émergentes telles que comme l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT), l’analyse de données volumineuses et la blockchain dans le secteur de la santé.

La propagation rapide du COVID-19 dans le monde, l’augmentation substantielle du nombre de patients, les changements importants dans la demande et l’offre de solutions de soins de santé à l’époque du COVID-19, les tendances croissantes de la télésanté et de la télémédecine et le besoin croissant de diagnostics avancés au point de service sont parmi les autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. L’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins COVID-19, l’attention croissante portée à la découverte et au développement de nouveaux médicaments et l’accent croissant du gouvernement sur le renforcement du système de chaîne d’approvisionnement des soins de santé créent de nouvelles opportunités de croissance des revenus pour le marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Abbott, Thermo Fisher Scientific, Ray Biotech Life, Inc., OraSure Technologies, BioMedomics Inc., CTK Biotech, Inc., AlphaBiolabs Ltd., GeneMatrix Inc., Seegene Inc. et Beijing Tigsun Diagnostics Co ., Ltd.

Par type de test Outlook

Rapid Antigen Test

Rapid Antibody Test

RT- PCR

Autres

par type de kit Outlook

Over-the-Counter (OTC) Rapid Test Kits

Professional Rapid Test Kits

Others

Par type de technologie Outlook

Immunospot Assay

Solid Phase

Lateral Flow Assay

Agglutination

Chromatographie

Spectroscopie

Par perspective d’utilisation finale

Hôpitaux et cliniques

Soins à domicile

Centres de diagnostic

Autres

par type d’échantillon

Maladies infectieuses

Surveillance de la glycémie

Grossesse et fertilité

Toxicologie

Cardiologie

Oncologie

Autres

Par durée Perspectives

Moins de 10 minutes

Moins de 30 minutes

Moins de 1 heure

1-2 heures

Autres

Par application Outlook

Écouvillon nasopharyngé Écouvillon

oropharyngé Écouvillon

nasal

Sang

Autres

Perspectives régionales du marché mondial des kits de test rapide

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Royaume-Uni Allemagne France Italie Espagne

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Australie Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Argentine Pérou Mexique Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de Moyen-Orient et Afrique



Perspectives concurrentielles du marché

mondial des kits de test rapide L’étude de marché mondiale des kits de test rapide se concentre sur les trajectoires de croissance des revenus des principales entreprises de ce marché. Cette section du rapport met en lumière le paysage hautement concurrentiel du marché Kit de test rapide, en soulignant les principaux acteurs. Le rapport examine en outre les initiatives stratégiques entreprises par chacun de ces acteurs du marché, notamment les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de nouveaux produits, les nouvelles transactions commerciales et les innovations technologiques.

