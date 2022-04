Défis du marché de l’impression numérique 2022: croissance, demande de l’industrie, stratégie des meilleurs acteurs, estimation de la part de taille et rapport prévisionnel jusqu’en 2030 | (TCAC) de 6,9 %

États-Unis – La taille du marché mondial de l’impression numérique était de 22,2 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’impression numérique devrait atteindre 39,2 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% au cours de la prévision période de 2022 à 2030.

Les systèmes d’impression numérique sont largement utilisés comme technologie d’impression avancée pour offrir une impression couleur précise, à court terme et économique. Le système d’impression numérique est utilisé pour développer des produits de finition de haute qualité à des tarifs abordables. Ils sont utilisés pour développer du matériel marketing tel que des cartes de visite, du publipostage, des lettres, etc.

Facteurs influençant le marché

Les solutions d’impression à jet d’encre gagnent en popularité en raison de leur flexibilité et de leur rentabilité. En outre, l’adoption croissante des technologies basées sur l’IdO et l’IA stimulera la croissance du marché mondial de l’impression numérique.

Les technologies d’impression numérique trouvent de nombreuses applications dans l’industrie de l’électronique grand public. La demande croissante d’électronique grand public efficace contribuera de manière significative à la croissance du marché mondial de l’impression numérique.

La demande croissante de solutions d’impression durables dans diverses industries, telles que les industries pharmaceutique, des étiquettes et de la santé, accélérera la croissance de l’industrie. En outre, un nombre croissant d’avancées technologiques profiteront également au marché mondial de l’impression numérique tout au long de la période de prévision.

Au contraire, la nécessité d’un investissement initial élevé pour les usines d’impression numérique peut limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial de l’impression numérique. Cependant, le marché a connu d’importantes opportunités dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. Ces deux secteurs ont été témoins d’un fardeau brutal et d’un besoin crucial de développer de nouveaux médicaments et traitements. Le marché mondial de l’impression numérique a connu une croissance substantielle dans l’industrie pharmaceutique et de la santé. De plus, l’utilisation des imprimantes a diminué brusquement au sein de l’organisation. La plupart des organisations ont commencé à fonctionner en mode distant. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché de l’impression numérique. Au contraire, la demande croissante d’emballages flexibles a stimulé la croissance de l’industrie de l’impression numérique pendant la pandémie de COVID-19.

Analyse régionale

Le marché de l’impression numérique en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé en raison de la demande croissante d’électronique grand public et de produits emballés. De plus, la numérisation croissante et la présence d’importants revendeurs d’impression textile bénéficieront au marché au cours de la période d’étude. De plus, la croissance de l’industrie pharmaceutique et la demande croissante de nouveaux médicaments et dispositifs contribueront à la croissance du marché de l’impression numérique.

Concurrents sur le marché

Canon

Développement Hewlett-Packard

Société Ricoh

Ingénierie Mimaki

Roland DG Corporation

Seiko Epson Corporation

Société Xerox

Durst Phototechnik AG

Inca Digital Printers Limitée

Printronix

Frère Industries

Industrie électrique d’Oki

Toshiba

Samsung Électronique

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’impression numérique se concentre sur la tête d’impression, le type d’encre, l’application, le produit et la région.

Par type de tête d’impression

Jet d’encre

Laser

Par type d’encre

Encre à séchage UV

Encre aqueuse

Encre à solvant

Encre Latex

Encre de sublimation

Par application Outlook

Film plastique ou feuille

Libérer la doublure

Verre

Textile

Papier

Céramique

Autres

Par type de produit

Imprimantes numériques

Encrer

Tête d’impression

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

