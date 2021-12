Défis commerciaux du marché mondial réseaux maillés sans fil, tendances à venir, analyse de l’offre et des revenus avec perspectives dynamiques

L’étude approfondie sur le marché des réseaux maillés sans fil révèle que les principaux acteurs du marché s’efforcent en permanence de poursuivre les innovations et le développement de produits. Les acteurs du marché servent de support pour répondre aux nouvelles opportunités en développant leur présence et leurs services à l’échelle mondiale. Ce rapport vise à fournir des informations sur l’industrie afin d’améliorer les fonctionnalités des produits qui alimentent la croissance du marché. Il fournit des informations sur les opportunités émergentes sur le marché et les moteurs du marché, les tendances et les technologies à venir qui stimuleront ces tendances de croissance. L’équipe DBMR est là pour vous aider dans la décision d’achat en cartographiant les besoins en informations avec une vaste collection de rapports.

Le marché des réseaux maillés sans fil devrait atteindre 10,55 milliards USD d’ici 2025, contre 3,86 milliards USD en 2017 et devrait croître à un TCAC de 13,4% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2016 , l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Segmentation clé : marché des réseaux maillés sans fil

Par composant (appareils physiques, plates-formes et services maillés), conception de maillage (infrastructure maillée sans fil et maillage AD-HOC), service (déploiement et approvisionnement, planification du réseau), fréquence radio (bande inférieure à 1 GHZ, bande de 2,4 GHZ, bande de 4,9 GHZ ), Applications (Streaming & Surveillance Vidéo, Gestion des Catastrophes)

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Connectivité croissante dans les mobiles et les combinés, grâce à l’intelligence artificielle

Demande croissante d’infrastructures d’éclairage public intelligentes qui contrôlent la densité des lumières pour des usages favorables

Il est utilisé pour protéger le public du terrorisme et des assassinats, en utilisant la vidéosurveillance

Répartition géographique et analyse :

Cette étude pertinente comprend une référence approfondie du spectre géographique vivant, mettant en évidence des éléments cruciaux tels que les points chauds de croissance notables, les investissements des fournisseurs relatifs à la publicité et à la promotion, l’expansion du portefeuille de produits et de services, les jalons technologiques et les réactions des clients qui en découlent.

Le rapport sépare largement ce marché en poches régionales spécifiques comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Plus loin dans le rapport, les lecteurs se voient proposer des détails pertinents sur le marché haut de gamme encadrant les performances des ventes et la génération de bénéfices dans une région géographique spécifique.

En plus d’analyser les retours sur investissement dans chaque poche géographique, le rapport procède également à des détails minutieux sur le comportement des clients, les tendances d’achat ainsi que les transitions rapides dans les choix, sur la base desquels les acteurs de première ligne peuvent réévaluer les objectifs de croissance pour une stabilité à long terme.

Principaux concurrents de l’industrie: marché des réseaux maillés sans fil

Les acteurs renommés du marché mondial des réseaux maillés sans fil Hewlett Packard Enterprise Development LP, Qorvus Systems, Inc, Firetide, Inc., Fluidmesh Networks LLC, Synapse Wireless, ZIH Corp, Concentris Systems LLC, ABB, SCAN RF Projects, Rajant Corporation, Cambium Networks , Ltd., Qualcomm Technologies, Inc., Wirepas Ltd., Ruckus Networks, Strix systems, Nortel Networks Inc., Lumen radio, ValuePoint Networks, Inc., Proxim Wireless, Winncom Technologies Corp. Trilliant Holdings Inc., Filament, Veniam, Hype Labs, Quantenna Communications, Inc. et bien d’autres.

Développements clés sur le marché :

Rajant Corporation a étendu le maillage multifréquence applicable à la voix, à la vidéo et aux données en augmentant sa bande passante.

Cambium Networks a fourni le pont Ethernet sans fil, qui est applicable aux points d’accès Wi-Fi et aux flux de caméras de sécurité.

