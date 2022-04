Définition, taille, part, segmentation et prévisions du marché de la banque de détail 2021 d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la banque de détail. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de la banque de détail présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le secteur de la banque de détail comprend actuellement un réseau d’environ 96 068 succursales de banques du secteur public, du secteur privé, étrangères, régionales, rurales et coopératives (urbaines et rurales). Pendant le

Période de l’exercice 2014 à l’exercice 2019, les dépôts auprès des SCB ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,39 % pour atteindre 1 30 430,12 milliards INR au cours de l’exercice 2019 par rapport à leur valeur de 79 556,90 milliards INR pour l’exercice 2014.

Diverses initiatives gouvernementales telles que l’augmentation du nombre d’unités de services publics bancaires dans les zones rurales, le programme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, les cartes de crédit et de débit gratuites avec de faibles limites de transaction et la promotion de systèmes bancaires basés sur la technologie stimulent la croissance du secteur de la banque de détail. de l’Inde.

Les principaux acteurs opérant sur le marché indien de la banque de détail sont Yes Bank Limited, Axis Bank Limited, Bandhan Bank Limited, State Bank of India Limited et HDFC Bank Limited.

Aperçu des segments de marché

Depuis l’exercice 2018, en termes de dépôts, les banques du secteur public détenaient la part de marché la plus élevée (~ 70,06 %), suivies des banques du secteur privé. Au cours de l’exercice 2018, les SCB ont ouvert environ 1 594 nouvelles succursales dans des villes de niveau I à travers l’Inde, ce qui représente environ 40,37 % de l’ensemble des nouvelles succursales ouvertes au cours de l’année. Au cours de la même période, les banques du secteur public disposaient d’environ 82 730 guichets automatiques sur place et d’environ 63 234 guichets automatiques hors site à travers l’Inde. Parmi ceux-ci, la plupart des guichets automatiques des banques du secteur public se trouvent dans les régions semi-urbaines.

Principaux moteurs de croissance du marché

Afin d’accroître la pénétration des services à travers l’Inde, les SCB ont introduit des facilités telles que l’ouverture d’un compte d’épargne à solde nul pour le groupe de population à faible revenu dans les zones rurales. Les régimes de retraite et d’assurance gérés par le gouvernement et basés sur les banques, comme Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana et Atal Pension Yojana, ont également propulsé la croissance du secteur de la banque de détail en Inde.

Grâce à ces installations centrées sur le client, le niveau de pénétration du secteur bancaire en Inde avait atteint environ 80 % au cours de l’exercice 2018. L’introduction d’installations bancaires sur Internet a facilité les transactions, augmentant ainsi le volume des transactions de compte à compte à travers le monde. pays. ?

Les principaux freins à la croissance du marché

Outre les opérations bancaires, la popularité des services bancaires sur Internet a permis aux pirates de se livrer facilement à des activités frauduleuses. Les crimes liés à la fraude par carte de crédit, au spam, à l’usurpation d’identité, au blanchiment d’argent électronique, à la fraude aux guichets automatiques, au phishing, au vol d’identité et au crédit par chèque non autorisé ont augmenté en Inde au cours de l’exercice 2019, par rapport à l’exercice 2018. Cela, à son tour, a conduit à l’insatisfaction des clients et à la perte de confiance envers les services bancaires en ligne.

Entreprises couvertes

Allahabad Bank Limited

Axis Bank Limited

Bandhan Bank Limited

Bank of Baroda Limited

HDFC Bank Limited

ICICI Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

RBL Bank Limited

State Bank of India Limited

Oui Bank Limited

