Déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) Analyse du marché 2021 par taux de croissance, principaux moteurs, contraintes, tendances futures, opportunités et défis jusqu’en 2029

Le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 10,00% et devrait atteindre 1 271,49 millions USD d’ici 2028 dans la période de prévision de recherche susmentionnée. Accroître la dépendance à l’enzymothérapie substitutive et la présence d’une importante population de patients non traités.

Les principaux acteurs couverts sur le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) sont Alexion Pharmaceuticals, Inc., Pfizer Inc., Morepen, LUPIN, Triveni Interchem Private Limited, Lannett, Hetero Healthcare Limited, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Zydus Cadila , Sandoz International GmbH, BioCrick BioTech, Actiza Pharmaceutical Private Limited, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Glenmark Pharmaceutical Inc., ANGLE BIO PHARMA, Accord Healthcare Limited, AstraZeneca, Prudence Pharma Chem, Novadoz Pharmaceuticals, Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc., Perrigo Company plc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D)

Le paysage concurrentiel du marché Déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) fournit des détails par concurrent, les détails inclus sont un aperçu de la société, les données financières de la société, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancement de produits, pipelines d’essais cliniques, approbations de produits, brevets, largeur et étendue des produits, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D).

L’utilisation continue des thérapies de soins de soutien et le développement du secteur biotechnologique et pharmaceutique stimulent également la croissance du marché. De plus, l’augmentation des partenariats et de la collaboration entre les acteurs du marché et les besoins élevés non satisfaits des patients constituent une opportunité pour la croissance du marché. Mais le manque de sensibilisation à la maladie, le coût élevé du traitement et les réglementations strictes peuvent entraver le marché mondial du traitement du syndrome de Reye.

Le syndrome de déficit en lipase acide lysosomale est une maladie de surcharge autosomique récessive caractérisée par une mutation du gène LIPA. Le gène LIPA est responsable de la production de l’enzyme lipase acide lysosomale et est présent dans les lysosomes, de sorte que toute mutation de ce gène entraîne une accumulation d’esters de cholestérol et de triglycérides dans les hépatocytes. L’accumulation d’une telle substance grasse conduit à une hépatomégalie avec cirrhose et fibrose hépatiques progressives. Cette maladie est en outre classée en deux types en fonction de la forme d’apparition qui comprend la forme d’apparition infantile et la forme d’apparition tardive. La forme d’apparition infantile est également appelée maladie de Wolman et entraîne une malnutrition, une hépatomégalie et une maladie du foie ainsi qu’une calcification des glandes surrénales. Le CESD (maladie du stockage des esters de cholestérol) est un autre type de LAL-D qui se distingue en fonction de la gravité des symptômes, notamment l’hypersplénisme secondaire, la stéatose et les complications des varices œsophagiennes. La maladie LAL-D peut être traitée en administrant l’enzymothérapie substitutive. De plus, les patients souffrant de cette maladie dépendent fortement des statines et d’autres médicaments contre la dyslipidémie afin de lutter contre cette maladie potentiellement mortelle.

L’incidence croissante des maladies héréditaires avec des cas signalés de 25 % d’individus affectés par des tests ayant hérité du gène. De plus, le manque de nutrition suffisante dans les pays sous-développés et en développement augmente les chances de développement de la maladie LAL-D et devrait donc fournir au marché une croissance lucrative.

Ce marché de la déficience en lipase acide lysosomale (LAL-D) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les stratégies décisions, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) et taille du marché

Le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) est segmenté en fonction du type, du traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) est segmenté en maladie de Wolman à début précoce et CESD à début tardif.

Sur la base du traitement, le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) est segmenté en enzymothérapie substitutive, agents modificateurs des lipides (statines), chirurgie, greffe de cellules souches, soins de soutien. L’enzymothérapie substitutive est sous-segmentée en sebelipase alfa et autres. Le segment des statines est en outre sous-segmenté en atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine, autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) est segmenté en oral, parentéral, autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) est segmenté en cliniques, hôpitaux, laboratoires de recherche, centre de chirurgie ambulatoire, etc.

Sur la base du canal de distribution, le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) a également été segmenté en pharmacie de détail, pharmacie hospitalière, etc.

Déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) Analyse au niveau du pays

Le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. , Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique, dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Sur une estimation géographique, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de l’adoption croissante de Kanuma et de l’augmentation des cas de personnes souffrant de LAL-D. De plus, l’augmentation de la population d’enfants sensibles à l’infection grippale est un autre facteur qui stimule la croissance du marché. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la disponibilité de fonds pour les activités de recherche liées aux maladies rares et de la présence d’une énorme population de patients. L’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) en raison de l’approbation de Kanuma et des taux d’amélioration du diagnostic des maladies.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché du déficit en lipase acide lysosomale (LAL-D) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

