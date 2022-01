Découvrez pourquoi le marché européen de la connectivité par satellite pour les soins de santé prospère dans le monde entier grâce aux principaux acteurs clés tels que Inmarsat Global Limited, Hughes Network Systems, SES S.A., Globalstar, EUTELSAT COMMUNICATIONS SA, AT&T Intellectual Property, DISH Network L.L.C.

Le marché de la connectivité par satellite pour la santé en Europe devrait passer de 2 111,2 millions de dollars US en 2021 à 3 067,9 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 5,5% de 2021 à 2028. La connectivité aide à lutter contre l’épidémie de COVID-19 car il s’agit d’un outil essentiel pour fournir des services de télémédecine et des applications de e-santé. Satellite joue un rôle essentiel dans le soutien aux professionnels de la santé dans leurs tâches quotidiennes, permettant la télésanté via la téléconférence, la gestion des informations et l’autonomisation de l’échange de données sur les patients et cliniques. Par conséquent, la pandémie de COVID-19 augmente l’adoption de la connectivité par satellite dans les établissements de santé.

Les entreprises clés présentées dans cette étude de recherche sont : Inmarsat Global Limited, Hughes Network Systems, SES S.A., Globalstar, EUTELSAT COMMUNICATIONS SA, AT&T Intellectual Property, DISH Network L.L.C.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONNECTIVITÉ PAR SATELLITE EN EUROPE :

Par composant

Logiciel système

Gestion des appareils à distance

Gestion de la bande passante du réseau

Analyse des données

Sécurité des applications

Sécurité Internet

Dispositif médical

Appareil externe portable

Dispositif médical implanté

Dispositif Médical Stationnaire

Prestations de service

Services d’intégration système

Consultant

La formation et l’éducation

Services d’assistance et de maintenance

Par application

E santé

Télémédecine

Opérations cliniques

Autres

Par connectivité

Services mobiles par satellite

Services fixes par satellite

Par utilisateur final

Organisation de recherche clinique

Hôpitaux et cliniques

Laboratoires de recherche et de diagnostic

Autres

Les pays européens sont actuellement confrontés à la deuxième vague de la pandémie. Par conséquent, pour contrôler la propagation du coronavirus, les gouvernements de divers pays ont mis en place un verrouillage. L’observation fiable et rapide des signes vitaux du COVID-19 fait partie intégrante de la surveillance, de la prévention, de l’enregistrement tactile et du contrôle des infections, ainsi que de la gestion clinique du COVID-19. Par exemple, un projet financé par le FEDER aide à lutter contre la crise du COVID-19 en Italie. De nouveaux dispositifs de détection créés par le projet MEDIWARN permettent au personnel soignant de suivre à distance les patients atteints de la maladie. Il est difficile et dangereux pour le personnel médical et infirmier de surveiller en personne les patients COVID-19. Les patients infectés et symptomatiques doivent être isolés dans des chambres à pression négative. Les appareils nouveaux et avancés permettent au personnel de surveiller ces patients plus facilement depuis une autre pièce. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a entraîné une demande croissante de surveillance et de sensibilisation des soins de santé, stimulant le marché de la connectivité par satellite de santé au cours de la période de prévision.

Segments de marché clés

En termes de composants, le segment des systèmes et logiciels représentait la plus grande part du marché européen de la connectivité par satellite de santé en 2020. En termes d’application, le segment eHealth représentait la plus grande part du marché européen de la connectivité par satellite de santé en 2020. En termes de connectivité, le segment des services fixes par satellite représentait la plus grande part du marché européen de la connectivité par satellite pour la santé en 2020. En termes d’utilisateur final, le segment des hôpitaux et des cliniques détenait une part de marché plus importante du marché de la connectivité par satellite pour la santé en 2020.

