Découvrez la demande totale possible du marché pour l’industrie de l’énergie éolienne offshore.

Le rapport fournit une analyse approfondie du paysage concurrentiel, ainsi qu’un profil d’entreprise des principaux acteurs impliqués sur le marché mondial de l’énergie éolienne offshore. vaudra 106,10 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la tendance croissante à l’industrialisation dans les économies en développement. L’urbanisation rapide et la demande croissante d’électricité dans les pays en développement devraient stimuler la demande du marché de l’énergie éolienne offshore.

Les progrès technologiques des projets d’énergie éolienne offshore, l’industrialisation et l’urbanisation rapides et la demande croissante d’électricité dans les économies en développement stimulent la demande du marché

L’émergence de plates-formes technologiquement avancées alimentées par l’intelligence artificielle, la robotique, l’apprentissage automatique, l’analyse de données et l’Internet des objets, le Big data, le cloud permettent de maintenir l’énergie éolienne et de suivre les statistiques de niveau d’énergie de l’éolienne. Les technologies aident également les turbines à réserver plus d’énergie pour les situations sans vent et réduisent les risques de dommages en donnant des informations préalables sur les défaillances du système. Le développement technologique des éoliennes offshore a augmenté la capacité, réduit le poids des éoliennes et rendu les pales plus solides et durables.

Points saillants du rapport

En février 2019, Vestas a conclu un partenariat avec un fournisseur de services de fabrication local, Marand Ingénierie de précision, pour l’installation d’assemblage d’éoliennes à Geelong. Les partenariats aideront Vestas à étendre son assemblage d’éoliennes dans le secteur des énergies renouvelables de Victoria.

La structure fixe détenait la plus grande part de marché de 57,5 ​​% en 2019. La rentabilité et la facilité d’utilisation de la structure fixe ont entraîné une demande croissante du segment.

Les eaux profondes (> 60 m de profondeur) devraient croître avec le TCAC le plus rapide de 15,9 % au cours de la période de prévision. La réduction des coûts d’installation, l’amélioration de l’ingénierie des turbines et le développement de turbines à sous-structures flottantes devraient stimuler la demande du segment.

Les turbines représentaient la plus grande part de marché du marché de l’énergie éolienne offshore en 2019. Les progrès technologiques des turbines ont augmenté sa capacité, ce qui a entraîné la nécessité de moins de turbines pour produire la même quantité d’énergie.

La région Asie-Pacifique devrait être le deuxième plus grand marché pour l’énergie éolienne offshore. Accroître les initiatives du gouvernement pour promouvoir des projets renouvelables sans subventions afin de réduire les niveaux d’émission de CO2.

Les principaux participants sont Vestas, General Electric Company, Adwen, Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd, Siemens Gamesa Renewable Energy, SA, Senvion SA, Sinovel Wind Group Co., ABB, Ltd., Nexans SA et Nordex SE, parmi lesquels autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’énergie éolienne offshore en fonction de l’installation, de l’emplacement, du composant et de la région :

perspectives d’installation (revenu, USD Milliards ; 2017-2027) Structure flottante Structure fixe



Emplacement Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Eaux peu profondes (<30 m de profondeur) Eaux de transition (30 m à 60 m de profondeur) Eaux profondes (> 60 m de profondeur)



Composantes Outlook (Revenus, USD milliards ; 2017-2027) Infrastructure Turbine électrique Autres



Perspectives régionales : (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste d’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Table des matières:

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial de l’énergie éolienne offshore, ainsi qu’un c aperçu complet du marché, l’étendue du marché, les offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Dans le chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché de l’énergie éolienne offshore en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché de l’énergie éolienne offshore en fonction du type de produit et de l’application

